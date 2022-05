Elías Sayegh y la entrega de tanques de agua causa polémica en redes

Elías Sayegh, alcalde del municipio El Hatillo, respondió a las críticas que hubo en redes por la entrega de unos tanques que tenían su nombre y el de la alcaldía.

En una entrevista con la periodista Shirley Varnagy, en Onda LaSuperestación, desestimó los comentarios en donde lo llamaron populista.

«Decir que estamos aprovechándonos de la necesidad para hacer campaña es, a mi modo de ver, no corresponde a la situación”, dijo.

El burgomaestre también dijo: “Nosotros no vamos a contribuir con el discurso de la antipolítica. Nosotros hacemos política de forma muy distinta”.

En su declaración, explicó además que los tanques no los compró la alcaldía, sino que fueron donados. «La empresa que los donó les puso las siglas de la alcaldía, nosotros no lo pedimos”.

El periodista Eugenio Martínez fue uno de los que criticó esta entrega de tanques.»Lo dicho: La oposición entiende y ejerce el poder de una forma similar al chavismo (el nombre del alcalde en los tanques de agua). El agua bendita de Ramón Muchacho, las patrullas Mustang de Fuerza Vecinal, El drácula de Lavaca, la firma de Chávez, el bigote de Maduro, etc».

Ante esto, Elías Sayegh le contestó: «Tomas 1 cosa que no conoces (tanques donados así) para juzgar el entendimiento y ejercicio del poder? ¿Nosotros encarcelamos disidentes? ¿Irrespetamos la Constitución? Etc. Superficial argumento. Eres periodista, consulta la fuente. Fomentar antipolítica nos trajo aquí. No todos somos lo mismo».