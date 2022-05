¡Entérate! Sebastián Yatra rompe el silencio sobre video íntimo filtrado

Si fuera cierto, desgraciadamente no sería la primera vez que se hackea el móvil de una celebrity para conseguir imágenes o vídeos íntimos. Aunque sería, eso sí, de los primeros hombres a los que se lo hacen. Sin embargo, y debido a que multitud de fans de Sebastián Yatra estaban preguntándole directamente, él ha preferido dejar más o menos clara la cuestión de que no, no es él quien protagoniza un video casero subido de tono que está circulando por redes.

En los últimos días, multitud de usuarios y de seguidores del cantante colombiano de 27 años, quien acumula casi 30 millones de followers solo en Instagram, especulaban con que fuera él el protagonista de un vídeo de contenido sexual que le habrían robado y que supondría toda una violación de su privacidad.

Sobre todo se especulaba que fuese él por el pelo algo alborotado, algo de barba, una nariz pronunciada y unos músculos bien definidos. Es decir, que perfectamente podría tratarse del autor de éxitos como Cristina, Pareja del año o Robarte un beso. Y así lo pensaba uno de los bandos, mientras que otros exponían ciertos detalles diferenciadores para asegurar que no era él.

Pero tanta repercusión estaba cogiendo el vídeo que lo más sencillo para Sebastián Yatra ha sido tomárselo con algo de humor e intentar disipar dudas: no, no es él quien aparece en el vídeo… Aunque no puede negar que se trata de un hombre que se le parece bastante.

“Acabo de ver un vídeo porno de un man idéntico a mí, y quería contarles”, dice en el coche un Yatra que viaja con amigos. Además, agrega la frase “¿Por qué hay un vídeo porno de un tipo idéntico a mí?” en el propio vídeo. Lo más curioso es que son sus amigos los que le aconsejan que no hable más de eso y que lo deje estar, ante un atónito pero bromista Yatra.

“No subas eso, ¿qué necesidad?”, le argumentan. Aunque el nominado al Oscar por Dos oruguitas sí que lo ha publicado: quizá para demostrar que si no se lo está tomando mal es porque no es él el protagonista. Hace poco, Paris Hilton revelaba que aún sufre las consecuencias de la filtración de su vídeo íntimo así como Kim Kardashian no podía evitar echarse a llorar después de que su hijo viera en un videojuego una referencia a su vídeo sexual, ante lo cual llamó a Kanye, que inmediatamente ha comprado el otro disco duro a Ray J para que sea imposible que salgan más imágenes en el futuro.

