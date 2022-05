España | Esta es la broma que ha publicado en sus redes

Hoy, 4 de mayo, es el día internacional de Star Wars. Un momento especialmente relevante para los amantes de la saga creada por George Lucas. En estas fechas se suelen anunciar novedades del universo galáctico y el público aprovecha para rememorar sus películas favoritas. Pero esta celebración, por mucho que sea una fecha oficial confirmada por Disney, no es tomada muy en serio ni siquiera por los protagonistas de su historia. Por eso, no sorprende que el propio Mark Hamill haya publicado la siguiente broma aprovechando la icónica fecha:

May The First Not Be The Worst With You pic.twitter.com/AonDlah7Uw

La imagen que ha posteado en su cuenta pertenece a la primera película de la franquicia, estrenada en 1977. Es el momento en el que Obi-Wan Kenobi le da a Luke el sable de luz azul y lo activa por primera vez. Sin embargo, la imagen publicada por Hamill es un montaje en el que el arma atraviesa el rostro del protagonista. El actor escribió añadiendo al tuit un juego de palabras un tanto rebuscado: “Ojalá llames en el segundo en el que llegues a casa para que no me preocupe”.

May The Fourth Be Just Another Random Day To Some… But We Know Better#MayThe4thBeWithYou_ALL pic.twitter.com/5c0ORIWzHb

— Mark Hamill (@MarkHamill) May 4, 2022