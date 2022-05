España | «No descarto que aparezca mi móvil en los medios mientras no se sabe nada del Gobierno»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez por airear esta semana el espionaje con Pegasus que han sufrido algunos miembros del Ejecutivo, cuando ya se sabía desde julio del año pasado. Ayuso apuesta a que saldrá a la luz en los medios «conversaciones comprometedoras» de ella o del presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, antes que de Sánchez o del resto del Gobierno.

«Ya veréis como no aparecen conversaciones comprometedoras para el presidente del Gobierno ni para su gobierno y sí para la oposición. No descarto que, en el futuro, el móvil de Feijóo, o el mío, o el de algunos líderes del PP, o de Vox, o de Ciudadanos, que somos su alternativa, aparezcamos en los medios de comunicación con todo lujo de detalles mientras no se sabe del Gobierno absolutamente nada», ha asegurado Ayuso este miércoles en una entrevista concedida a esRadio.

En este sentido, la presidenta madrileña ha acusado a Pedro Sánchez de provocar un daño «irreparable» hacia el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y por dar una imagen «desastrosa» a raíz del espionaje con Pegasus. «Fijaos ahora con el CNI qué imagen estamos dando, con una cumbre como la de la OTAN en tan pocas semanas. Yo me imagino todos los informes de los embajadores en Madrid diciendo a sus respectivos gobiernos: este país es de todo menos de fiar», ha indicado.

«Ya veremos si no hay conversaciones de los demás en portadas de periódicos en poco tiempo y, por supuesto, ninguna que ponga en ningún aprieto al Gobierno y menos a su presidente, a su Sanchidad», ha reiterado la presidenta regional.

Este miércoles se cumple un año de la victoria electoral que obtuvo Ayuso en las elecciones madrileñas del 4-M, en la que rozó la mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid y que logró más escaños que toda la izquierda junta. En este punto, le han recordado las supuestas cartas con balas que recibieron en plena campaña el ex vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. «Navajita plateá ha vuelto en forma de whatsapp», ha afirmado con ironía la presidenta autonómica.

«El Gobierno más autoritario»

Isabel Díaz Ayuso considera también «curioso» que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, informarse en rueda de prensa del espionaje del móvil de Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, antes de acudir al acto del Dos de Mayo, en el que coincidió con la propia Ayuso y con el alcalde de Madrid, José Luis Mártinez-Almeida. «Es curioso que una persona que guarda como secreto de Estado los viajes en Falcón para amigos y familiares haya sido espiado, así como la sociedad se entere de un año más tarde. Por cierto, lo explota el Dos de Mayo (Félix) Bolaños antes de venir al acto», ha apostillado.

«Pedro Sánchez está erosionando España con tal de no erosionarse él. No está gestionando el país sino que está gestionando el poder y está destrozando, desprestigiando, las instituciones. Hay gente que no se lo cree porque durante muchos años se ha vivido en un Estado de bienestar y con una libertad en España que se piensa que es eterno, de siempre y para siempre», ha defendido Ayuso.

Por otro lado, la dirigente del PP sostiene que el Gobierno de Pedro Sánchez es «el más autoritario que se ha tenido desde la dictadura y que va por el mismo camino». «Este Gobierno hubiera llevado al país a la miseria absoluta si la sociedad madrileña no se llega a levantar y decir no al comunismo y al socialismo», ha señalado.