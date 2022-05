Frentes sindicales de pensionados y jubilados califican de estafa bono de Bs 10.000

1392614

Caracas.- Voceros y representantes de frentes, sindicatos y uniones de pensionados y jubilados de diversos sectores laborales del país se pronunciaron este martes, 3 de mayo, para rechazar el pago del bono de 10.000 bolívares anunciado por el gobernante Nicolás Maduro el 1 de mayo. Calificaron la bonificación de estafa y burla, pues consideran que se trata de una indemnización excluyente.

En una rueda de prensa en Caracas, el presidente del Frente Amplio Unido en Defensa de los Jubilados y Pensionados, Luis Cano, recalcó que el Ejecutivo nacional está en la obligación de escuchar y atender las demandas de reivindicación salarial y contractual expresadas desde 2018, año en que el gobierno de Maduro tomará en cuenta para la cancelación de los 10.000 bolívares a quienes se jubilaron a partir de ese período y hasta enero de 2022.

«Este famoso bono, que no es otra cosa sino una indemnización, no puede ser considerado como una reivindicación. En primer lugar, es excluyente, porque solo contarán a los jubilados desde 2018. Por otra parte, el sector de jubilados, pensionados y adultos mayores, de alta vulnerabilidad, no exige un bono, sino una pensión y una jubilación dignas», señaló Cano.

Los jubilados en Venezuela desde 2018 hasta enero de 2022 suman 120.000 personas, advirtió Cano, quien resaltó que la forma como se cancelará es desventajosa porque se ejecutará en el sistema Patria en petros, la criptomoneda gubernamental. «Hay por lo menos 5 millones de jubilados y un poco más de 2 millones de pensionados. ¿Es significativo un bono para 120.000 personas?».

Por su parte, el vicepresidente del Sindicato Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), Carlos Julio Rivera, se preguntó cuál es el beneficio del bono anunciado por Maduro para jubilados del sector público, cuando quienes obtuvieron una jubilación antes de 2018 no fueron considerados como beneficiarios de lo que, indicó, es una indemnización.

«Aquí no ha habido aumento o incremento salarial; lo que hay es una estafa. Esa indemnización debió haber sido para todos los jubilados, aún más si consideramos que quienes se jubilaron antes de 2018 ganan menos que los nuevos jubilados», añadió Rivera.

En representación de un sector de los trabajadores sanitarios, la presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela, Judith León, destacó que el pago del bono por un monto equivalente a 2.222 dólares al tipo de cambio oficial, a lo largo de 12 meses, como lo anunció la vicepresidenta Delcy Rodríguez, no tendrá mayor relevancia frente a la inflación.

«Ese pago, del que seré beneficiaria porque me jubilaron en 2021 sin haberlo solicitado, será sal y agua. La principal demanda de los jubilados, pensionados y trabajadores en general es contar con salarios dignos que garanticen un futuro», expresó León.

De acuerdo con Cano, la meta planteada al Ejecutivo nacional, como demanda y exigencia, es llevar las pensiones y jubilaciones a un monto base equivalente a 200 dólares.

Los voceros convocaron a una manifestación para el miércoles 4 de mayo en Caracas, en la plaza de la Moneda, en las adyacencias de la sede del Banco Central de Venezuela (BCV), en el centro de la ciudad, para exigir salarios dignos y el cumplimiento de la Constitución.

Jesús Abreu MenaVista_1

Jesús Abreu MenaVista_1