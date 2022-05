Horóscopo del 4 de mayo 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este miércoles 4 de mayo de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Estamos a la mitad de la primera semana del quinto mes del año, por lo que los astros tienen mensajes importantes para todo el zodiaco, así que Mhoni Vidente nos dice qué nos deparan los horóscopos para este miércoles 4 de mayo.

ARIES

Cuida tu dinero y evita prestar; te pueden robar la suerte, así que solo presta a familiares y seguirá la prosperidad en tu vida. No todos los días son los mejores, hoy es uno de ellos, pero no debes tomarlo con ira o preocupación porque gracias a esos retos todo te resultará aún mejor. Intenta dormir para recuperar tu energía y deja a un lado el celular.

TAURO

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Te van a surgir un montón de imprevistos y eso hará que tengas retrasos. Tendrás un inconveniente con una persona a la que aprecias mucho, sin embargo, tienes razón en reclamarle. No es época de malgastar tu dinero, cuídalo.

GÉMINIS

Unos amigos se alejarán de ti por cuestiones de chismes y malas energías, pero recuerda que todo fortalecerá tu energía. En muchos momentos del día te vas a encontrar muy nervioso o con pesimismo, y en realidad nada de esto está justificado porque ahora la suerte está de tu lado aunque muchas veces no lo ves por tu impaciencia. Trata de no complicarte en el amor.

CÁNCER

Por fin resuelvas una situación familiar que te tenía muy preocupado. Hoy es un día muy favorable para que puedas encontrarte con lo mejor de ti mismo y vivir la vida tal como en tu corazón la deseas. Sigue con el ejercicio y la dieta que ya te estás viendo excelente; la disciplina debe ser muy importante en tu vida.

LEO

Debes aprender a tener mayor control sobre tus emociones. Un encuentro inesperado o tener noticias de un ser muy querido te hará muy feliz en este día, y no será lo único porque hoy tendrás mucha suerte en el amor. No seas tan intenso en tu vida diaria y aprende a dejar los vicios que no son buenos para ti

VIRGO

Una traición o un peligro te ronda en el entorno de tu trabajo, pero a quienes desean hacerte algún mal todo les va a salir mal y finalmente podrás salir triunfante de una situación bastante difícil. A los Virgo que están solteros les vendrá un amor nuevo del signo de Piscis o Tauro, que será muy compatible.

LIBRA

Recuerda que siempre en el quinto mes a tu signo lo reina la abundancia, hay cambios en lo personal y en el amor, tendrás una pareja estable y te pedirán matrimonio. Ahora es el momento de luchar por tus sueños o simplemente por tus intereses de tipo laboral o financiero, no te dejes llevar por la pasividad, pues este es tu momento.

ESCORPIÓN

Tus energías van estar más despiertas que de costumbre, vendrá la intuición para darte la señal de qué camino tomar en cuestiones de trabajo y vida personal. Hoy te va a dar un disgusto el amor, ya que has puesto puesto toda tu ilusión en alguien que no es como tu habías imaginado y ahora la realidad viene a abrirte los ojos.

SAGITARIO

Un sueño muy importante para ti está a punto de hacerse realidad. Ahora la suerte está de tu lado pero también tu mismo estás más intuitivo y perceptivo que nunca. En la vida debes ser administrado con tu tiempo para poder cumplir tus metas. Cierras un ciclo de una relación amorosa, piensa en darte un tiempo para ti.

CAPRICORNIO

Es el momento de recoger los frutos de los esfuerzos y sacrificios que llevas haciendo desde hacía mucho tiempo en tu trabajo. Un cambio inesperado te colocará en una posición mucho más favorable y merecida. Cuídate de las malas amistades, tu signo es muy confiado y eso te hace pasar malos momentos.

ACUARIO

Olvídate de las preocupaciones y tristezas y sal ya a luchar por todas las cosas buenas que te mereces. Pones en paz tu corazón y decides comenzar de nuevo. Sabrás del embarazo de un familiar.

PISCIS

Es el momento de la acción y te espera un día muy ajetreado, pero aunque acabes eshausto sabrás que valió la pena. Te vuelvas a enamorar de alguien de Aries, Cáncer o Escorpión, va a ser muy compatible contigo. Trata de guardar dinero para pagar la tarjeta de crédito.