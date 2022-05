La nueva serie Galaxy A de Samsung ya está disponible en Bolivia

Recientemente Samsung presentó los nuevos dispositivos de la serie A al mercado boliviano. Se trata de los Galaxy A13, A23, A33 y A53 que ofrecen las últimas innovaciones de celulares inteligentes para una experiencia móvil holística a una excelente relación precio-calidad. Los smartphones cautivaron a la prensa e invitados especiales en el evento de presentación por su diseño elegante y delgado con una conexión ideal para experiencias conectadas avanzadas.

La serie Galaxy A se ha convertido en la categoría de smartphones más famosa de la firma surcoreana. La gama lidera la democratización de las innovaciones de Galaxy, que favorece la capacidad de crear, conectarse y potenciar las utilidades de un celular inteligente.

“Este año, Samsung está llevando las impactantes innovaciones Galaxy para la serie A aún más lejos. Los nuevos dispositivos de la serie Galaxy A son diseñados para brindar la experiencia completa que la gente quiere de un teléfono inteligente”, comenta Pamela Cayoja, gerente de Productos de Samsung.

ReEvoluciona con Galaxy A

Los smartphones de la Serie Galaxy A están diseñados para realizar múltiples tareas de alta resistencia. RAM Plus lee sus patrones de uso y proporciona RAM virtual para un impulso adicional.

Con detalles vibrantes en la pantalla FHD+ Super Amoled e Infinity-O Display, el usuario disfrutará de una visibilidad al aire libre vívida de hasta 800 nits mientras reduce la luz azul con el protector para la comodidad y seguridad de los ojos.

La pantalla Super Amoled de 120 Hz del Galaxy A da una vista suave y sedosa que dará una experiencia de visualización con menos desenfoque, más detalles y un contraste vívido.

El sistema de cámaras con múltiples lentes lleva las fotos al siguiente nivel. Esta característica consigue tomas más nítidas y claras, además cuenta con funciones como la expansión de ángulo de visión con la cámara ultra angular, personalización del enfoque con la cámara de profundidad y la cámara macro que permitirá observar los detalles de cerca.

La batería de 5000 mAh (típica) permite más tiempo de transmisión, uso compartido, juegos y más aplicaciones. El usuario podrá darle a su Galaxy un uso de hasta dos días con la opción de carga rápida y superrápida de hasta 25W.

Con clasificación IP67 para resistencia al agua y al polvo, los nuevos dispositivos Galaxy A soportan hasta un metro de agua dulce durante hasta 30 minutos. Con la protección adicional de Gorilla Glass 5, el smartphone ahora es más resistente y menos propenso a rayones.

Incorporado en el hardware y software del Galaxy A, desde el principio, Samsung Knox protege el smartphone desde el momento en que se enciende. Ofrece seguridad en varios niveles y cuida la información de malware y amenazas que puedan afectar los datos guardados en el dispositivo.

Samsung anuncia expansión en la memoria RAM

Los teléfonos de Samsung tienen una mejora en el uso del almacenamiento que permite la ampliación de la RAM por software. Esta función, denominada como RAM Plus, está extendiéndose a los móviles de todo el mundo. La buena noticia es que no depende de la gama que el usuario tenga, Samsung lleva su memoria virtual tanto a los móviles accesibles como a los de gama premium, aunque no lo necesiten.

La memoria RAM extendida es una manera de adaptar parte del almacenamiento físico a memoria virtual. La rapidez y efectividad de la memoria virtual no será la misma que la física, pero, sirve de ayuda a los terminales de menores prestaciones. Samsung lleva esta innovadora característica a dispositivos de gama premium, como el Samsung Galaxy Z Fold 3.

Transferencia de datos y configuración – Smart Switch

Durante la conferencia, Samsung también presentó la opción Smart Switch como la forma más sencilla de transferir datos, aplicaciones y configuraciones del dispositivo antiguo al nuevo smartphone Galaxy del usuario. Esto, ya sea de manera inalámbrica o con los cables, ayuda a conservar todos los contactos, fotos, música y mucho más sin tener que traspasarlos uno a uno y de manera manual. Una solución compatible con los principales sistemas operativos.

“Esta innovadora aplicación cambiará la forma en que los usuarios transfieren sus datos y su configuración de un smartphone a otro sin perder absolutamente nada”, finaliza Cayoja.

Los Galaxy A ya se encuentran disponibles en las tiendas de Bolivia o ingresando al portal https://samsungplus.com.bo/