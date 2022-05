México | 49ers jugará en México; enfrentará a Cardinals en el Estadio Azteca

Los 49ers estarán en el Estadio Azteca para jugar como visitantes ante los Cardinals, equipo que se anunció con anterioridad.

La NFL está de regreso en México, tras el último juego disputado de temporada regular en 2019, debido a su suspensión en 2020 y 2021 por la pandemia del COVID-19.

El juego será en Monday Night Football, el 21 de noviembre, como parte de la Semana 11, a las 19:15 horas.

An NFC West showdown in Mexico City.

The @49ers and @AZCardinals will meet in Mexico on Nov. 21 on ESPN! @nflmx @NFLEspanol pic.twitter.com/WQw00HBJbW

— NFL (@NFL) May 4, 2022