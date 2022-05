Murió Kailia Posey, famosa niña que se volvió meme por su mueca viral

Kailia Posey, famosa integrante del programa estadunidense “Toddlers & Tiaras” y reconocida por volverse un meme viral, falleció a los 16 años. La noticia la dio a conocer su madre mediante redes sociales. Te contamos todo lo que sabemos.

Por Milenio

La joven se volvió famosa por su participación en el show ‘Toddlers & Tiaras’ cuando era una niña. Fue de ahí en donde se volvió uno de los icónicos memes más reconocidos del internet. Hablamos de la niña que hacía una graciosa mueca –como de travesura–que se viralizó a nivel internacional.

La noticia de la muerte la dio a conocer la mamá de la joven, Marcy Posey Gatterman, mediante sus redes sociales. La madre de Kailia Posey, que actualmente tenía 16 años, señaló que su hija siempre sería una niña y que ante este momento de dolor sólo pedía respeto:

Por el momento se desconocen las causas de su muerte. Sin embargo, las reacciones a nivel internacional ya se han hecho notar mediante redes sociales.

Kailia saltó a la fama cuando era tan sólo una niña al participar en el programa “Toddlers and Tiaras”. Sin embargo, con la magia del Internet, una mueca bastó para que se volviera viral de inmediato. La pequeña se volvió un meme y gift que simbolizaba la travesura:

Kailia Posey, who became a popular GIF from her appearance on the reality TV show «Toddlers & Tiaras,» has died unexpectedly at age 16, her mom says pic.twitter.com/BVtBmUrQob

— BNO News (@BNONews) May 3, 2022