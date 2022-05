Perú | Karelim López asegura que Pacheco encaró a Castillo

La lobista Karelim López comentó en que el mandatario habría estado dispuesto a cerrar el Congreso con el fin de proteger a Pacheco

Karelim López vuelve hacer noticia al declarar que mandara la “factura” al mandatario, Pedro Castillo ,para que asuma los gastos realizados en la fiesta de cumpleaños que se dio en Palacio de Gobierno en octubre del año pasado.

La lobista quien es colaboradora para el Ministerio Público, dio declaraciones para Panorama en donde señala que Bruno Pacheco , le dijo que cada ministro daría una cuota para la fiesta y le dio 5 mil soles de adelanto.

“Los ministros iban a dar una cuota cada ministro, Bruno Pacheco me dio cinco mil soles en efectivo, y el resto que era el chancho al palo que es lo que le cobro al presidente, le voy a mandar la factura al presidente para que se acuerde de lo que ha comido. Se comió chancho y no me pagó”, declaró.

En la misma línea ,comentó que el presidente habría dicho al exsecretario de general de Palacio de Gobierno , Bruno Pacheco , que estaría dispuesto a cerrar el congreso solo para tranquilizarlo , antes que se inicien las investigaciones en su contra por las presuntas presiones en los altos mandos de las Fuerzas Armadas.

También mencionó que Pacheco encaro al jefe de estado, pues sería él quien habría presionado para que se ejerza presión en las Fuerzas Armadas .



“Él (Bruno Pacheco) no tenía que ver, le decía (al presidente Pedro Castillo): ‘he cumplido órdenes, me has pasado las órdenes de tus amigos los chotanos’ (…) para pasárselas al general Vizcarra, de transportar el pedido’ y le decía: ‘asúmelas tú. Qué va a pasar conmigo si renuncio, qué va a pasar con el Congreso’”, declaró para Panorama.