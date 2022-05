Horóscopo del 5 de mayo 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este jueves 5 de mayo de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Este Jueves 5 de mayo, estos son los horóscopos del día y el número de la suerte de cada signo para que conjugado con tu fecha de nacimiento te colme de suerte y abundancia.

ARIES

Se vienen días complicados en el trabajo, sólo trata de no estresarte de más para que no traiga efectos negativos en tu salud, recuerda que lo primero es cuidarte. Todo mayo será un mes de muchas fiestas y eventos sociales, sólo trata de no excederte con el alcohol y los cigarros. Recuerda que siempre es muy importante defender tus ideales en la vida por eso no te dejes influenciar por alguien más en hacer lo que no deseas, te invitan a jugar futbol o algún deporte.

TAURO

Ten precaución en la calle para evitar cualquier accidente. Eres muy apasionado y eso te hace tener varias relaciones a la vez, pero es momento de que busques algo formal. Inicia un nuevo ciclo en tu vida y será de abundancia. Te invitan a formar parte de un negocio aprovecha para que generes ingresos extra a tu trabajo habitual. Es buen momento para formalizar tu relación, sigues con los festejos por tu cumpleaños.

GÉMINIS

Te dan un reconocimiento en el trabajo y un aumento de sueldo, además te van a llegar invitaciones para formar parte de negocios nuevos. Te buscará una ex pareja que quiere volver contigo, no te cierres a las posibilidades, pero tampoco tomes las cosas a la ligera, piensa mucho en la decisión que tomarás. Esta siendo una semana de energías encontradas, así que debes mantener la cautela en todo lo que realices.

CÁNCER

A partir de este jueves es el momento de tomar la decisión de ser feliz y si quiere a esa persona dáselo y veraz que vas a vivir unos días de mucho amor, recibe un reconocimiento económico por un proyecto nuevo de trabajo y te pagan tus utilidades. Considera conseguir otro trabajo para tener más ingresos. Va a regresar a tu vida un amor del pasado con el que tienes situaciones pendientes.

LEO

Cuidado con problemas de la espalda o cintura, recuerda que si haces ejercicio debes de tener precaución, tratar de darte un respiro y dormir más. Es buen momento para hacer ese cambio de casa que estás pensando. Trata de cuidar mas a tu mascota por que podría estar en riesgo de enfermarse, cuida que no se coma nada de la calle y sal a pasear con él, tu signo es el rey de la selva y agradecerá estos actos.

VIRGO

Este jueves tienes que analizar mucho cambiar de trabajo para alcanzar la prosperidad. En la escuela estás en el momento indicado para pedir una beca. Cuidado con los chismes, trata de no involucrarte en situaciones que no te incumben. Siempre recuerda que en la vida debes ser administrado con tu tiempo y así poder cumplir tus metas, cierras un ciclo en una relación amorosa y piensa en darte un tiempo para ti.

LIBRA

Compañeros de trabajo lanzarán comentarios negativos sobre ti, trata de que no te afecten, no te enganches. Haz un esfuerzo por ponerte al corriente con las deudas que tienes. Este jueves se podría presentar una nueva oportunidad de trabajo, no dudes y haz ese cambio que sientes necesario para tu vida pero debes poner manos a la obra y trabajar mucho en ti y en todo lo que quieres obtener.

ESCORPIÓN

Este jueves es un día ideal para dejar a un lado el estrés, has tenido mucha tensión que no necesitas. Si tienes pareja se deben dar un tiempo a solas para poder analizar si aún quieren seguir en esa relación; si superan esa prueba su relación se fortalecerá. Para los que están solteros serán unos días de muchos amores nuevos y compatibles con tu signo. Trata de hacer más ejercicio para que la energía fluya de una mejor forma en tu vida.

SAGITARIO

Seguirás con una buena racha con tu pareja, incluso empiezan a planear sus vacaciones juntos, tramitas un crédito bancario para comprar un departamento. Cuidado con los celos, trata de no controlar tanto a tu pareja para que después no caigas en pleitos que no tienen sentido alguno. Pronto saldrás de viaje por lo que deberás dejar cubiertos todos los pendientes así que a poner manos a la obra.

CAPRICORNIO

A partir de este jueves tendrás reuniones muy importantes en el trabajo, recuerda. No es bueno contar tantos detalles de tu vida personal. Usa ropa de color rojo para atraer la abundancia. Deja de discutir con tu pareja, disfruta del amor sin tantos dramas. Si necesitas dinero evita pedir prestado, mejor prescinde de aquello que no necesites para que no acumules cosas que solo absorben tu dinero recuerda que todo es energía.

ACUARIO

Este jueves habrá problemas en casa y en tu trabajo vienen cambios importantes, así que trata de mantener en equilibrio tu mente y las ocupaciones separadas, pero atiéndelas como se merece. Recuerda que el dinero no lo es todo y que si quieres algo real debes dejar de lado todo lo material. Te llegará la buena fortuna en todo lo económico, así que no lo desaproveches comprando cosas innecesarias.

PISCIS

Estas en una época de vacas flacas pero, recuerda que no hay mal que por bien no venga por lo que si necesitas tiempo para ti, tómalo y trata de calmar tu mente. Eres el signo preferido De Dios por lo que tendrás muchas oportunidades para crecer profesionalmente pero debes tener fe y entregarte al cien por ciento en todo lo que haces. Cuídate de resfriados esta semana para que comiences con todo este mes.