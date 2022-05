jóvenes afirman que cazan promociones

Según la Encuesta Nacional de la Juventud (ENJUVE) 2021, elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), hay 6 millones 817 mil personas que tienen entre 15 y 29 años, de ellas, un millón de jóvenes (15 %) están al frente del hogar donde residen.

A pesar de que muchos han tenido que asumir esa responsabilidad, buscan opciones para mantener su vida nocturna activa, así como el compartir entre amigos.

Tres jóvenes conversaron con NTA para relatar parte de lo que se vive en Ciudad Guayana, en el estado Bolívar. El primer entrevistado, destacó que si el plan es solo tomarse algo y fumar, se pueden gastar hasta 50 dólares entre un servicio en discoteca o incluso en locales con promociones.

Ahora es noticia: Jóvenes deben sacrificar sus estudios para trabajar

“Obviamente, hay lugares en los que las cervezas están a $1 pero igual se estima entre $50. Sí la cosa se pone buena, llegas a los $100 sin darte cuenta. Por eso dejé de salir”, comentó el joven, que prefirió mantener su nombre en anonimato.

Ejemplifico el joven de 23 años con la siguiente experiencia: «El fin de semana salí después de tanto tiempo y se me quitaron las ganas. De pana que sale mucho mejor cuadrar una caja de curdas (cervezas) y estar chill en casa”.

Rumbear

Otro de los entrevistados tiene 28 años de edad. Destaca que el presupuesto depende mucho del sitio al que se quiera ir. “Para salir a rumbear mínimo son 80 dólares. En lo personal lo mínimo que llevo es $40, siempre y cuando el plan sea entre amigos porque todos ponen”.

“Imagínate en taxi nada más son 20 dólares ida y vuelta dependiendo de dónde vivas; claro eso sí no tienes carro o un pana que lo tenga y te lleve. Yo salgo casi siempre”, puntualizó el joven.

Admite que en el caso de Puerto Ordaz hay “sitios estratégicos, o sea, si es plan de ‘meter pinta’ tengo cuatro sitios para eso y son caros. Es mejor ir en plan con los amigos, ya que todos ponen; pero por ejemplo, hay sitios donde puedes comer y tomar, con buena música y no se salen del presupuesto”.

“Pero si el plan es rumbear, tengo dos sitios nocturnos de la ciudad para eso. Allí se sabe que lo máximo en gastar en servicio son 40 dólares, entonces si van entre amigos mínimos serían 3 servicios que hay que pagar entre todos, pero si vas solo hasta mucho más”, agregó.

Los jóvenes se han vuelto expertos en “cazar” promociones y optan por salir en grupos para así dividir la cuenta y pegue menos en el bolsillo.

Evitan rumbear algunos jóvenes en Ciudad Guayana

El tercer entrevistado señaló que en el 2011 con 18 años, le era más sencillo salir a rumbear con los amigos. Describe que había tres opciones de servicios de alcohol y siempre se reunían para comprar el servicio.

“A pesar de que éramos estudiantes, siempre había dinero en efectivo. En lo personal, en el 2014 comencé a estudiar en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y ahí sí se hizo difícil. Puse por delante el pago de la mensualidad ante cualquier otro gasto de ese tema, las discotecas se empezaron a poner caras y exclusivas”, comentó.

Recuerda que cuando estaba estudiando sus amigos pagaban con tarjetas de crédito el servicio que consumían en discotecas, pero ya para el 2016-2019 el salir a rumbear se hizo más complicado,

“Actualmente, desde mi punto de vista, no merece la pena ir a los locales nocturnos de Ciudad Guayana. La atención y servicios son malos. Los licores están adulterados. Hay mucha maldad en el ambiente. No puedo pagar los servicios y si pudiera no lo haría”, explicó.

Destacan que algunas opciones viables son los clubes de la ciudad por las promociones que ofrecen, así como la variedad musical que hay. Admiten que el tema del combustible limita bastante la movida nocturna en Ciudad Guayana.

Para conocer las noticias del momento síguenos en nuestra cuenta en Twitter @nta_vzla, Instagram, Facebook y nuestros grupos de WhatsApp.