▷ Explosión en Hotel de Cuba dejó 8 muertos y más de 40 heridos #6May

La explosión en el Hotel Saratorga de La Habana, en Cuba, dejó como saldo 8 muertos y más 40 heridos, según el balance ofrecido por autoridades de la isla.

“No ha sido una bomba, no ha sido un atentado… ha sido un accidente muy lamentable”, dijo a periodistas el dictador Miguel Díaz-Canel, quien acudió al lugar.

El director provincial de Salud, Emilio Delgado Iznaga, confirmó la cantidad de fallecidos en la cuenta de Twitter de la oficina del presidente.

En tanto, el ministro de Salud nacional, José Ángel Portal, indicó a The Associated Press que en al menos dos hospitales habían recibido “hasta ahora” unos 40 heridos, cifra que estimó que podría aumentar ya que se sigue trabajando en la búsqueda de personas posiblemente atrapadas bajo los escombros. No dio detalles sobre las nacionalidades de los heridos.

Una periodista de AP que pudo acercarse al lugar observó los graves daños en los tres primeros pisos del edificio, donde las paredes exteriores estaban completamente derrumbadas y se podía ver el interior de las habitaciones.

Bomberos trabajaban removiendo los escombros y varias ambulancias trasladaban a los heridos. La policía acordonó los alrededores para evitar el paso de civiles.

