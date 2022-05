La empanada subió de precio, Colombia enfrenta su mayor inflación en 21 años

Según informó el Dane, Colombia enfrenta la inflación más alta de los últimos 21 años; en abril llegó al 9,23 %. Los alimentos han sido los más afectados.

De acuerdo con el reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en abril la inflación anual continuó con una tendencia al alza hasta alcanzar 9,23 %. En marzo se ubicó en 8,53 %.

El director del Dane, Juan Daniel Oviedo, mencionó que la variación mensual fue de 1,25 % y la variación año corrido tocó el 5,66 %. Y explicó que la variación del IPC en abril fue impulsada principalmente por las prendas de vestir y los alimentos.

“Las divisiones que más aportaron a la inflación fueron en primer lugar, los alimentos consumidos al interior del lugar que están explicando 51 puntos básicos. Donde resaltamos productos como el arroz, la leche y la carne”, precisó.

Precio de la empanada sube por la inflación

Lenis Bastidas, vendedora de un local de productos fritos en Bucaramanga le contó a La Vanguardia que por los altos costos de los insumos tuvo que incrementar el precio de la empanada de 1.200 pesos a 1.500 en estos primeros meses del año.

“Está muy costoso todo. Una vez se le incrementa al producto, las personas se enojan por eso, pero no se dan cuenta que uno paga servicios, arriendos y mercado, y si uno no le aumenta al producto, entonces no hay ganancias. Hemos tratado de no subirle tanto a la empanada para que los clientes no se alejen”, contó.

El popular producto gastronómico que se prepara ya sea con masa de harina o de maíz, rellena de pollo, carne, papa o queso, sintió el golpe de la inflación en especial porque productos claves para lograr su exquisito saber, están por las nubes: la papa y la carne.

En un recorrido por varios locales donde venden empanadas en la capital de Santander, el medio anteriormente mencionado evidenció aumentos en el precio desde los 100 pesos hasta los 500. Esto se traduce en alzas entre el 16 % y el 25 %.

Según analistas, los productos con mayores alzas como el maíz, la soya, la carne de res y el pollo, podrían seguir encareciéndose. Este fenómeno que afecta los bolsillos de los colombianos se mantendría por lo menos durante tres meses más.

