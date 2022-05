Natti Natasha puso a bailar a más de 4 mil personas en el CCCT

Una noche llena de entusiasmo y ritmo brindó la dominicana Natti Natasha la noche de este jueves 5 de mayo en Caracas, donde se presentó por primera vez.

De hecho, la reggaetonera aseguró en una de sus interacciones con el público que cuando recibió la invitación a cantar en Venezuela no dudó en aceptar, a pesar de que había suspendido sus conciertos temporalmente por vacaciones.

«Saben que tengo a Vida. Entonces mi prioridad era quedarme con ella. Pero cuando me dijeron que me habían invitado a Venezuela no lo pensé. Gracias por invitarme», dijo en medio de su show.

Una colorida y alegre presentación, aderezada con efectos especiales; así como las dos gigantescas pantallas mantuvieron al público sumergido en dos horas de baile y canto donde la dominicana se paseó por sus grandes éxitos.

Temas como «Sin pijama», «La mejor versión de mí», «Ram pam pam», «No me acuerdo», «Criminal», «Zona del perreo» y tantos otros formaron parte de su repertorio.

La pirotecnia fue un factor predominante durante su presentación. Cada 3 o 4 temas, salía o caía fuego de diferentes partes, lo que provocaba el frenesí en el público.

Unos fanáticos de todas las edades, con predominio de niñas y adolescentes; quienes en compañía de familiares o amigos cantaron una a una las canciones que, por casi dos horas, interpretó la dominicana.

#6May | #Fotos: El CCT, nuevamente se llenó de ritmo la noche de este miércoles con el concierto de #NattiNatasha y así se vivió el evento.



🧵 #Hilo pic.twitter.com/Cza0z1Koh2 — 800 Noticias (@800Noticias_) May 6, 2022

#6May | Inclusive, algunas personas se habrían concentrado en las adyacencias del CCCT para de alguna forma disfrutar de la presentación.



🌐 Amplía la información 👇👇https://t.co/yYRHSBDTkn pic.twitter.com/ITfKcKeLpl — 800 Noticias (@800Noticias_) May 6, 2022