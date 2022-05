Chile | Esculturas, diseños digitales y arte contemporáneo: Jóvenes loínos inauguran exposición de arte en Calama

El pasado mes de abril se dió inicio en Calama a la tercera versión del proyecto H-Residency, mediante el programa denominado “A Cielo Abierto. Laboratorio de Formación Artística”, una propuesta de formación creativa y experimental abierta a toda la comunidad, dirigida por el artista nacional Gonzalo Reyes Araos y coordinada por la gestora cultural Cristina Olguín Acevedo. ♦

La muestra y exposición es el resultado de los procesos creativos realizados en los Laboratorios de Formación Artística, los cuales apuntaron a entregar herramientas prácticas y de discurso, enfocadas a los procesos de investigación creativa que contempló laboratorios intensivos, charlas de artistas reconocidos y actividades mediadas.

“Es un programa de actividades que impulsa las posibilidades artísticas no convencionales, transmitiendo en los participantes perspectivas de las artes visuales que son expresión de lo transdisciplinario”, comentó Reyes.

Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito regional de financiamiento, Convocatoria 2022 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile.

INVITACIÓN ABIERTA

La invitación es abierta para toda la comunidad a presenciar estas obras el martes 10 de mayo a las 11:00 am en la Galería de Arte Pablo Neruda, a la muestra denominada “A Cielo Abierto Exposición de Laboratorios de Formación Artística”, en donde podrán apreciar los resultados de los procesos creativos y de carácter exploratorio que se han realizado en torno a las artes visuales.

“Hemos impulsado la noción de ‘laboratorios’ aludiendo a un espacio que posibilita la prueba y error en los procesos creativos. Estos laboratorios han incentivado el uso de diversos medios, modos y soportes, tales como la escultura y cuerpo, dibujo y la apropiación del espacio público como los diferentes modos y medios del paisaje”, expresó el impulsor del proyecto, Gonzalo Reyes Araos.

La exhibición contempla obras de creadores locales de los tres Laboratorios de Formación Artística, entre ellos destacan los alumnos y alumnas pertenecientes al Liceo Radomiro Tomic y Colegio Leonardo Da Vinci.

“Siento que he aprendido mucho. Yo quiero estudiar arte por lo que me parece bueno aprovechar estas oportunidad para aprender más”, expresó Consuelo Tucas, estudiante del Leonardo Da Vinci. “El laboratorio me sirvió para tomar nuevas perspectiva ocupando mis otros sentidos, tanto como la vista, olor, audición y tacto”, comentó Axel Maluenda, estudiante del colegio Radomiro Tomic.

Laboratorios artísticos

El programa contempló laboratorios intensivos de creación, salidas a terreno, charlas de artistas y actividades mediadas. Los asistentes a esta exposición podrán contemplar e interactuar con las obras realizadas en el marco del laboratorio “Programación Creativa P5.js”, impartido por el artista visual Gonzalo Reyes Araos. En este espacio se motivó a los asistentes a explorar la tecnología en el arte, de manera de generar conocimientos y prácticas interdisciplinarias.

Así mismo, esta exposición contará con las muestras y resultados de los procesos creativos y reflexiones realizadas por los asistentes a los laboratorios del artista y escultor calameño, David Corvalán, quién impartió “Creatividad Ancestral con Materiales Contemporáneos” y la artista visual porteña, Ximena Bórquez, quien realizó el Laboratorio intensivo “Geografía Sensorial del Desierto”, gracias a la colaboración del Museo de Historia Natural y Cultural del Desierto de Atacama.

Finalmente se invita a la comunidad calameña y regional a participar de este importante encuentro cultural que estará disponible desde el 10 al 27 de mayo en los horarios de las 9 am hasta la 13:00 pm y de 15:00 pm a 18:00 pm, en la Galería de Arte Pablo Neruda ubicada en el paseo Ramirez 2022. Las personas interesadas en conocer más del proyecto pueden visitar la página web de www.h-residency.org y en las redes sociales de @hresidency.