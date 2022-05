España | El campeón Zverev derrota a Tsitsipas y será el rival de Alcaraz en la final

Alexander Zverev defenderá su título de campeón del Mutua Madrid Open en la final. El espigado alemán batió a Stefanos Tsitsipas en una gran segunda semifinal en la Caja Mágica cuyo aspecto más negativo fue el horario. Los jugadores, debido a la programación y los retrasos derivados de los duelos anteriores, saltaron a la pista pasadas las 23:00 horas y finalizaron la contienda más allá de la 1:00 del domingo, día en el que Sascha disputará el encuentro por el título con Carlos Alcaraz.

Los horarios de after no afectaron a dos jugadores que emplearon todas sus cualidades para tratar de pasar a la final del Madrid Open. Zverev, que golpeó primero en un primer set inmaculado para él, no consiguió mantener en el segundo la buena dinámica del comienzo. Gran parte de culpa fue de Tsitsipas, siempre correoso en tierra batida y que estuvo cerca de anotarse el billete a la final, pero en el tercer set la potencia de Sascha decantó la balanza de su lado.

Zverev, campeón en 2018 y en 2021, se impuso por un tanteo global de 6-4, 3-6, 6- 2 en casi dos horas de partido y con merecimiento. Sascha no es ni mucho menos un especialista en tierra, pero sí lo es en la arcilla de Madrid, donde la altura le posibilita alcanzar un efecto endiablado con su derecha y dejar que su revés, mortal para los rivales, haga la diferencia.

Zverev, con ventaja ante Alcaraz

Los precedentes entre Zverev y Alcaraz no son demasiado halagüeños para el tenista español, que ha perdido con Alexander en los dos enfrentamientos previos entre ambos. Carlitos cedió en 2021 en Acapulco y en Viena, en pista rápida, pero a la tercera, como sucediera con Nadal, quiere que sea la vencida ante un rival que pisa fuerte en Madrid y quiere hacerse con su tercer cetro en la capital.