España | La madre de Almudena Cid estalla contra Christian Gálvez tras su última declaración de amor

La separación de Almudena Cid y Christian Gálvez todavía colea, y parece que va para largo. Desde el entorno más cercano a la ex gimnasta siguen cargando contra el mítico conductor de Pasapalabra, tal y como ha ocurrido hace unas horas, concretamente tras la última declaración de amor del comunicador a su nueva pareja, su compañera de profesión Patricia Pardo.

Mina Tostado García, la madre de Almudena Cid, tiene una cuenta en redes sociales desde la que ha llegado a llamar «mentiroso» a Christian Gálvez, y ahora ha vuelto a estallar contra su ex yerno dando like a numerosos mensajes que cargan contra él supuestamente por tratar de hacer daño de manera indirecta a la también actriz con ese tipo de mensajes de amor hacia su actual novia.

Duros ataques

«Este tío ha perdido la cabeza por completo o estos llevan más de un año juntos», «De romántico nada, lo está leyendo todo sin cortarse de seguidilla como el que lee las noticias del dia», «Debe tener un blog de notas con frases hechas, de amor rancio y casposo, para dedicárselas a las tías con las que está, porque le decía exactamente lo mismo a su ex», «No sabe cómo meter la coletilla y joder a su ex», son algunos de los comentarios a los que la madre de Almudena Cid ha dado me gusta.

Todo tras la última declaración de amor del presentador a Patricia Pardo: «Diré que la vida me ha puesto a otra madre a mi lado. Como compañera de viaje, compañera de vida. Ella es fuerte, ella es guerra, ella es la luz que ha iluminado e ilumina mi camino. Ojalá lo siga iluminando y siga cerca de mí. Ojalá siga dando pasiños a mi lado, porque me da cada centímetro cuadrado de su ser, y no dejo ni dejaré de hacer admirar su fortaleza».