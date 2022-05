Feliz día de la Madre

Poema de la Madre Tersa de Calcuta

Enseñarás a volar,

pero no volarán tu vuelo.

Enseñarás a soñar,

pero no soñarán tu sueño.

Enseñarás a vivir,

pero no vivirán tu vida.

Sin embargo…

en cada vuelo,

en cada vida,

en cada sueño,

perdurará siempre la huella

del camino enseñado

Madre Teresa de Calcuta

POEMA de una madre a su hijo:

Cierra los ojitos,

mi niño de nieve.

Si tú no los cierras,

el sueño no viene.

Arriba, en las nubes,

las estrellas duermen;

y abajo, en el mar,

ya sueñan los peces.

Mi niño travieso,

mi niño no duerme.

Pájaros dormidos,

el viento los mece.

Con sueño, tu sueño

sobre ti se extiende.

Ángel de su guarda,

dime lo que tiene.

Que venga la luna

que a la estrella mece:

que este niño tuyo

lucero parece.

Autora Gloria Fuentes

A ella que siempre es amor incondicional, recto ejemplo, templanza y fuerza.

Madre mía, hasta mi ultimo suspiro en esta tierra y durante la eternidad de nuestras existencia, mi admiración y amor, madre eterna.