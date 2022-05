LEY DEL CRONISTA DE NUEVA ESPARTA: UNA LEY POLEMICA

El pasado 23 de abril, la Asociación de Cronistas de Nueva Esparta (ACOENE), Introdujo al Consejo Legislativo, una Ley para el nombramiento del Cronista del Estado Nueva Esparta, la cual hemos considerado muy polémica por cuánto contiene razonamientos y conceptos que no guardan relación con la lógica jurídica. Veamos estás observaciones:

1.- Ni el Presidente de la República, ni sus Ministros, ni Gobernadores tienen una Ley por cuánto se rigen por la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley del Estatuto de la Función Pública…..en Margarita queremos cambiar esos parámetros.

2.- Su nombramiento será a dedo por cuánto el Gobernador recibe una terna de ACOENE, le pide consulta a ellos mismos y decreta el nombramiento. Se justifica una ley para esto ?

3.- En el caso que se insista en esa ley, el nombramiento debe realizarse luego de un Concurso de Credenciales, con una Comisión dónde estén representantes de la Historia,la cultura y las Universidades nacionales. Todos tienen derecho a optar a ese cargo y no solo los miembros de los Cronistas

4.- El Cronista del Estado, como Empleado Público, debe regirse por la Ley Orgánica de la Administración Publica y no por los Estatutos de la Asociación de Cronistas.

5.- Dice la ley que debe haber nacido en Nueva Esparta, lo cual es discriminatorio con los que tienen años ayudándonos a echar adelante nuestro Estado.

6.- La Ley habla del Estado INSULAR de NUEVA ESPARTA, lo cual es ilegal pues su nombre actual es Estado Bolivariano de Nueva Esparta.

A los sectores culturales y sociales del Estado no nos anima otra cosa que, construir nuestro futuro, abrazarnos en proyectos comunes, formar un equipo que empuje el barco en la misma dirección pero esta es una ley revanchista contra una decisión que se tomó hacen 17 meses y de esa manera, no habrá unidad en la diversidad ni podremos acordar acciones conjuntas para empujar el barco.

Está Ley, no tiene razón de ser