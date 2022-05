Perú | José Balcazar: “Debe haber nuevas elecciones”

El parlamentario de Perú Libre también indicó que el Congreso no funciona y que por ello debería ser cesado

José Balcázar Zelada, congresista de la bancada de Perú Libre, salió a brindar su opinión sobre la decisión de archivar la propuesta de referéndum para consultar la instalación de una asamblea constituyente.

Sobre dicha situación se mostró a favor de un adelanto de elecciones generales, con el objetivo de que el Congreso se renueve.

“Eso del miedo [a la asamblea constituyente] es simplemente un cambio del subconsciente de que ellos son los primeros que están temiendo irse del Parlamento”, declaró para el medio Exitosa.

Asimismo, indicó que este Parlamento no está funcionando y es por ello que debe cesado a fin de que entre gente nueva.

«Nosotros hemos dicho que el Parlamento no funciona, debe ser cesado, debe haber nuevas elecciones para que ingrese gente nueva, sobre todo la juventud y las mujeres puedan prepararse para llegar al Congreso a fin de oxigenar la vida política», comentó.

José Balcázar añadió que, “Yo soy un hombre que hago pedagogía permanente, soy un viejo catedrático y magistrado que cada vez que me encuentro con proyectos que tengo que discutir, como estos, no hay respuesta en la oposición, simplemente es un carpetazo. O sea, no hay preparación profesional, no hay emoción social, no hay nada”.