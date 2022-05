Receta de tortillas de maíz mexicanas para tacos, quesadillas…

Me encanta preparar en casa recetas internacionales de cualquier parte del mundo pero a veces es complicado encontrar los ingredientes necesarios. Yo suelo recurrir a pedirlos por internet y aunque a veces no lo consigo para esta receta mexicana concretamente si que suelo encontrar la harina que necesito.

Esta receta de tortillas de maíz mexicanas para tacos y quesadillas es fantástica, no puede ser más sencilla y las tortillas caseras quedan de 10. La clave está en utilizar harina de maíz nixtamalizado, un proceso que hace que la harina quede con ese particular textura y sabor.

Es una masa muy sencilla de trabajar ya que no hay que amasarla, basta con mezclar, dividir en porciones en forma de bola y aplastarlas. El último paso es cocinarlas para que queden ligeramente crujientes y ya solo queda acompañarlas y rellenarlas con los ingredientes que más nos gusten.

Si quieres elaborar un menú mexicano, nada mejor que preparar una de las salsas-aperitivo más conocidas mundialmente, la salsa guacamole casera, fácil y sabrosa, que va perfecta con los clásicos nachos mojándola o pasarte a este platazo, unos nachos con queso, guacamole y chili con carne al horno, para lo cual te recomiendo preparar también casero el chili con carne, muy fácil y con mucho sabor. Además puedes condimentarlos con la famosa y refrescante salsa mexicana pico de gallo.

Para variar, otro día puedes preparar unos burritos mexicanos con carne picada y frijoles o estos burritos de pollo con frijoles, aguacate y verduras, ¡riquísimos!, unos tacos de pollo con aguacate, pimientos y crema agria, unas tostadas de tinga de pollo o unas fajitas de pollo y verduras con aguacate, sencillas y ricas, y si te animas puedes elaborar las tortilla de trigo caseras con nuestra receta, ¡son facilísimas!

También te sugiero que prepares una de mis recetas mexicanas preferidas, las quesadillas mexicanas de pollo y queso con verduras y aguacate, o una versión más sencilla con las quesadillas mexicanas de jamón y queso. Y si te apetece un plato de inspiración mexicana, prepara esta sartén de salchichas con frijoles y guacamole.

Ingredientes para preparar tortillas de maíz mexicanas para tacos, quesadillas… (12 tortillas, para 4 personas):

200 gr de harina de maíz nixtamalizado. La más popular es de la marca Maseca y fuera de México puedes intentar encontrarla por internet.

300 gr de agua.

1/2 cucharadita de postre de sal (unos 4 gr).

Preparación, cómo hacer la receta de tortillas de maíz mexicanas para tacos y quesadillas:

Calienta el agua en el microondas hasta que llegue a unos 50ºC. Si tienes un termómetro de cocina acertarás seguro, pero si no lo tienes puedes tocar el agua y cuando esté claramente más caliente que tu temperatura corporal pero sin quemarte ya estará lista. Cuidado con estas pruebas y no te quemes ni te pases excesivamente de temperatura. Pon la harina de maíz nixtamalizado junto con la sal y vierte encima el agua caliente. Mezcla primero con una cuchara para que se absorba el líquido. Ahora con tus propias manos hasta que la mezcla sea homogénea. El resultado debe ser una masa un poco pegajosa pero no en exceso. Haz una bola con ella y déjala reposar en el bol tapado durante 10 minutos. Divide la masa en porciones. Lo ideal es que las vayas pesando aunque también puedes hacerlas un poco a ojo y por ejemplo para conseguir 12 tortillas (que es lo que yo he hecho) he pesado bolas de unos 41-42 gr pero si prefieres solo 10 haz que cada una pese 50 gr. Haz una bola con cada una de las porciones de masa, ponla entre dos trozos de papel film y ve aplastándola con una prensa o tortillera que es lo típico pero si no tienes este utensilio no te preocupes, yo lo he hecho con una fuente de cristal. Utiliza una tabla, bandeja de horno o similar que sea totalmente lisa por abajo. Aplástala hasta que no puedas aplastarla más, que quede bien finita la tortilla. Ve dejándolas sobre la encimera y empieza a cocinarlas mientras sigues estirando el resto. Pon una sartén a fuego medio y cuando esté caliente empieza cocinando la primera tortilla, normalmente con un minuto por cada lado será suficiente y verás que apenas se ha dorado. Si las quieres un poco más doradas puedes cocinarlas otros 30 segundos más por cada lado o hasta que estén a tu gusto. Pasa las tortillas de maíz ya cocinadas a un plato o bandeja tapado con un paño de algodón para que se mantengan calientes y no se endurezcan.

Tiempo: 45 minutos

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Lleva a la mesa las tortillas recién hechas y aún templadas o incluso calientes, que es como más ricas están. Si has tenido que prepararlas con antelación puedes cocinarlas pero no del todo y justo antes de servirlas darles un toque de sartén para comerlas como recién hechas. Si te sobran o si las has preparado con bastante antelación puedes calentarlas en la sartén o en el microondas y guardarlas en un recipiente cerrado en la nevera 2-3 días e incluso congelarlas.

Ya solo te queda acompañarlas con los ingredientes que prefieras para servirlas como tacos o quesadillas. A mi me encanta utilizar pollo, aguacate, pimiento rojo y algún toque picante, con ese sabor a maíz están de auténtico… ¡escándalo!

Variaciones de la receta de tortillas de maíz para tacos y quesadillas:

A la hora de hacer la masa la receta no puede ser más básica pero si quieres salirte de lo tradicional siempre puedes añadir especias y/o hierbas a la harina para darle un toque personal, por ejemplo un poco de pimentón dulce o picante, orégano o curry en polvo.

Consejos:

Si cocinas demasiado las tortillas estarán muy crujientes y se romperán con más facilidad si quieres doblarlas para preparar tacos así que tenlo en cuenta.

Al estirar las tortillas aplastándolas los bordes no suelen quedar perfectos pero el resultado es bastante bueno. Si por lo que sea quieres un corte perfecto siempre puedes utilizar un cortador redondo de la medida que prefieras para cortar los bordes.