Samsung Galaxy S22 Ultra marca ruta del hardware en smartphones

El Samsung Galaxy S22 Ultra supone uno de los movimientos más importantes de la marca surcoreana en los últimos años. Supone el adiós del Galaxy Note, en pos de un modelo Ultra que hereda tanto su diseño como el aspecto más diferencial de esta familia, el S-Pen.

El dispositivo representa toda una revolución a nivel de hardware. Tiene la pantalla más luminosa del mercado, de 6,8 pulgadas, con resolución Quad HD+, tecnología Amoled LTPO y una tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz. Pero el dato más interesante es que puede alcanzar los 1.750 nits.

El Samsung Galaxy S22 Ultra estrena el Exynos 2200, una nueva generación de procesador propio acompañado de una GPU de AMD. El procesador tiene como estrella el núcleo ARM Cortex X2, junto a tres núcleos ARM Cortex-A710 y otros cuatro núcleos ARM Cortex-A510 destinados a la eficiencia energética.

En lo que respecta al software, estrena el One UI 4.1 basado en Android 12. Esta actualización llega con mejoras como la RAM Virtual ampliable (RAM Plus), modos Pro en todos los sensores de cámara y ligerísimos cambios estéticos. Esta ROM tiene bastante poco de Material You y, salvo algunas pinceladas con los temas adaptativos, que se aplican a elementos del UI.

Función especial

El Samsung Galaxy S22 Ultra destaca por la función Nightography, un término ideado por la marca para aunar los elementos de hardware y software del dispositivo que trabajan juntos para convertirlo en una máquina fotográfica más efectiva con poca luz.

Su sensor de píxeles de 2,4um, el mayor sensor de píxeles de Samsung hasta la fecha, que permite que las lentes de su cámara capturen más luz y datos, optimizando la iluminación y el detalle de los vídeos. Además, su lente Super Clear Glass posibilita grabar vídeos nocturnos más claros y nítidos, sin destellos. Con un zoom con capacidad de hasta 100 aumentos, el Galaxy S22 Ultra propone no solo la cámara más potente de la marca, sino también la más inteligente.

Para explotar esta función, Samsung Bolivia recientemente capturó el lado oscuro del Salar de Uyuni a través de un reto entre la modelo e influencer Patricia Roca y la cantante Mariana Massiel.

Ambas tomaron varias fotos en la noche del salar y luego las expusieron aprovechando las bondades del nuevo proyector smart The Freesty de Samsung. Cabruja Films realizó grabaciones del material, el cual se difundirá próximamente en las redes sociales de Samsung Bolivia.

