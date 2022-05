▷ #VIDEO Sonny León: “Somos Kentucky Derby winner” #9May

El aragüeño Sonny León dio la gran sorpresa el fin de semana tras resultar ganador del Kentucky Derby, la carrera más prestigiosa del hipismo mundial, donde se convirtió en el segundo criollo en conquistar el evento.

El mismo León se mostró sorprendido al terminar la carrera, destacando “¿esto es real?”, afirmando luego esperó el momento adecuado para remontar en esta prestigiosa carrera.

“Wao, me siento demasiado emocionado, ¿esto es real? ¡sí es real! Conocía al caballo, sabía lo que el caballo me podía dar, no sé si para ganar la carrera, pero tuvimos una buena cohesión. Esperé que saliera el momento, que saliera el espacio y pudimos ganar este torneo”, resaltó al finalizar.

El nativo de la Quebrada de Apa afirmó que “esto es lo mejor del mundo, principalmente porque traje a mi familia, mi hija me trajo esta suerte. ¡Lo hicimos!”, sostuvo.

Al bajar del castaño Rich Strike, Sonny León dedicó el triunfo a todos los venezolanos destacando que “esto es por el país, esto es por mi patria querida. Hay Sonny León para rato”.

Cabe resaltar León emuló al gran Gustavo Ávila, piloto del inolvidable Cañonero, quien se impuso contra todo pronóstico en la Carrera de las Rosas de 1971, que ahora ve a otro venezolano imponerse en esta carrera celebrada en el hipódromo de Churchill Downs.