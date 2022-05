Horóscopo del 9 de mayo 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este lunes 9 de mayo de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Este Lunes 9 de mayo de 2022, estos son los horóscopos del inicio de la semana para saber como te irá en el amor, el trabajo y sobre todo la salud.

ARIES

Este lunes visitas al médico para un chequeo de tus hormonas y nervios, te llega un dinero extra por medio de un pago de comisiones. Un amor prohibido se encuentra alrededor tuyo, pero recuerda que tú mereces una pareja solo para ti y no para compartir. Tendrás problemas en el trabajo, pero trata de no darle tanta importancia. Sigue con la dieta y olvídate de las pastillas, es mejor lo natural. En el Día de las Madres, a tu mami le encantaría un regalo hecho por ti y una convivencia con toda la familia

TAURO

La persona de tu interés por fin abrirá su corazón y te dirás las cosas de frente, entre ellas te explicará porqué se ha alejado de ti últimamente, así que tu decidirás que es lo que procede con ese ser amado. Por otra parte, se concretará un trabajo que has buscado desde hace un tiempo, por lo que por fin se logrará la firma de contrato, recuerda que primero debes conocer bien a la persona para después dar un paso más.

GÉMINIS

Tendrás algunas discusiones con tu pareja y será por cuestiones económicas. Ya no querrás vengarte de esa persona que te hizo mucho daño, es mejor olvidar y recuperar tu tranquilidad emocional. Cuídate de los dolores de cadera y huesos, recuerda que son tu punto débil. Ten cuidado con los chismes entre amigos, recuerda no contar todo y ser más discreto. En este Día de las Madres, el regalo ideal para las mamás de Géminis serán unas rosas rojas.

CÁNCER

Andarás muy irritado estos días, pero no significa que te tienes que desquitar con cualquier persona que se te ponga enfrente, mejor desahógate haciendo alguna actividad física o una que te guste. Por otra parte, un amigo cercano te presentará a una persona que te hará estar en las nubes, recuerda que primero debes conocer bien a la persona para después dar un paso más, toma todo con calma y deja que la vida fluya.

LEO

Cámbiate de casa y vete a vivir cerca de tus papás. A las mamis de signo Leo, les encanta estar con sus hijos en un lugar lleno de música y que mejor regalo que todos estén felices y sin rencores. Otros regalos ideales es un bonito vestido que este a la moda y un perfume. A los Leo que están solteros, llegará el amor verdadero que tanto estaban esperando y será el signo Acuario o Libra. Cuídate de los dolores de estómago o intestino, por favor come más saludable y sigue con tus estudios.

VIRGO

Este lunes deberás ser más organizada en el trabajo ya que has estado perdiendo algunas ideas importantes.Habla claro con tu pareja y dile todo lo que sientes y verás que así estarás más tranquilo. Terminas con amistades tóxicas y eso renueva tu energía. Aprende a seleccionar con quien convives. Paga tus deudas, recuerda que el dinero que debe uno es una obligación, eso te ayudará a liberar la mala energía. Estos días llega un amor y será fugaz.

LIBRA

Durante este lunes deberás estar al pendiente de tu familia porque tú eres el pilar de ellos. Cuídate de los dolores de estómago y cintura. A las mamis Libra les encantaría estar con sus hijos en un lugar de playa para disfrutar de la familia, y su regalo ideal es algo relacionado con lo espiritual o un reloj, ya que les gusta llegar a tiempo a todas partes. Encontrarás por fin la paz que necesitabas en la relación, pues lograrán resolver esos malentendidos que provocan fracturas

ESCORPIÓN

Sigue tu curso de meditación o yoga, eso te hace más espiritual, te darás cuenta que alguien te ha estado viendo a distancia y está muy al pendiente de lo que haces, no te sorprenda que de un momento a otro este admirador te hable para invitarte a salir pues está muy interesado en tu persona. Un evento en el área laboral saldrá muy bien, por lo que tus jefes quedarán impresionados con tu potencial.

SAGITARIO

Existe alguien que te está robando el corazón, sus méritos hablan por si solos y es momento de que le des una oportunidad pues recuerda que todo se demuestra con hecho y no con palabras. A las mamá de Sagitario les encantaría de regalo un viaje junto a toda la familia y algo relacionado con zapatos y vestidos, que es algo que les encanta. Eres muy buena persona, es una cualidad de tu signo, pero no dejes que abusen de ti tus amistades. Llega un dinero extra para pagar unas deudas.

CAPRICORNIO

Este lunes encontrarás una manera fácil de conseguir dinero, recuerda que no todo lo que brilla es oro, ten mucho cuidado en esta situación para que no afecte tu vida. Eres muy terco en cuestiones amorosas y a veces ese amor no es para ti y es mejor cerrar ese círculo; es tiempo de avanzar. Te compras un celular y decides cambiar el plan de pagos. Te pide prestado un familiar. Sigue con la dieta y ejercicio, pues tú eres un signo vanidoso y siempre te gusta verte bien.

ACUARIO

A partir de este lunes deberás escuchar más a tu pareja y complacerla de la mejor manera ya que sólo quieres hacer lo que a ti te gusta, eso podría desgastar la relación hasta llegar a un punto de ruptura y no queremos eso. Cuidado con los amores del pasado, no caigas en esa situación de crisis amorosa otra vez. Cuídate de los dolores de garganta, haz ejercicio y deja el cigarro. Compras ropa nueva, tu signo le gusta verse bien.

PISCIS

Necesitas bajarle a las grasas, ya que en estos días podrías subir de peso, es momento de hacer ejercicio y ponerte en forma sobre todo para cuidar tu salud. Las mamás Piscis les encantaría que en el Día de las Madres les regalen algo para su casa, tal vez una recámara, muebles para la cocina, pero les encanta estar con sus hijos. Recuerden que a ellas siempre les da por llorar este día, el sentimiento les gana, traten que se la pasen bien en su celebración