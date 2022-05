¿Quién es Sonny León, el jinete venezolano ganador del Kentucky Derby? (Video)

El jockey Sonny León, nació en Maracay, Venezuela y desde sus inicios demostró tener muchos recursos sobre los caballos pura sangre de carreras, siendo conocido en su país natal por importantes triunfos selectivos con la yegua Miss Quisquella y Autumn Parts.

El pasado sábado siete de mayo, este criollo que hace vida en la ciudad de Ohio, Estados Unidos, conquistó la edición 148 del Kentucky Derby a bordo del ejemplar Rich Strikes del entrenador Eric Reed tras una extraordinaria atropellada en plena recta final.

Sonny León y el caballo Rich Strike dieron la sorpresa al ganar el Derby de Kentucky la primera de las tres carreras de la Triple Corona del hipismo estadounidense.

Una remontada en el último tramo sobre el ejemplar Epicenter le dieron la carrera a León y el caballo Strike, que no ganaba una competencia desde septiembre de 2021, según Fox News.

Es además el debut de León en el Derby de Kentucky. El entrenador Erik Reed destacó el triunfo del jinete y el caballo. “Sabía que el caballo podría hacerlo si podía encontrar su camino a través del tráfico. [Sonny León] le dio el mejor paseo que he visto en mi vida”, afirmó Reed a la cadena de noticias estadounidense.

El triunfo destaca porque buena parte de la carrera, estuvo en el pelotón final y fue a pocos metros de llegar a la meta cuando rebasó al que hasta entonces se creía iba a triunfar. Tras un movimiento, el jinete venezolano superó a los cuatro caballos que encabezaban la carrera.

Iguala a Gustavo Ávila y Cañonero

León es apenas el segundo jockey venezolano en ganar el Derby de Kentucky. Gustavo Ávila montó Cañonero II a las victorias en el Derby de Kentucky y Preakness Stakes en 1971. Y como Ávila y Cañonero en 1971 dio la sorpresa en la recta final con Rich Strike.

Entre las reseñas después de la carrera en el Churchill Downs destacan las del Lexington Herald Leader:

«León realizó un viaje, a la vez paciente y fabulosamente audaz, que nadie que esté presente en Churchill Downs en un sábado nublado jamás olvidará», dice el medio estadounidense.

Detalla que el caballo salió en la décimo quinta posición, pero en los 2 minutos y algo más de carrera logró terminar primero con una diferencia de tres cuartos de cuerpo sobre el caballo que lideraba la carrera Epicenter.

Qué dijo Sonny León al ganar

«La gente me preguntaba si estaba nervioso por participar en mi primer Derby de Kentucky”, relató León en la rueda de prensa tras ganar la carrera. “Dije, ‘No, no estaba nervioso. Yo estaba emocionado.’ Estaba en un tiro de 80-1 y nadie conocía a mi caballo, pero yo sí. No sabía si podíamos ganar, pero tenía buenas sensaciones con él”, reseña el Lexington Herald Leader.

En el movimiento que ganó la carrera, Leon hizo girar a Rich Strike fuera de Messier, y tuvo suficiente caballo para superar al ganador del Derby de Luisiana, Epicenter, y al vencedor del Blue Grass Stakes, Zandon, para ganar la carrera de caballos más prestigiosa de América del Norte.

“Me ayudó a entrenar a este caballo”, dijo Erick Reed, el entrenador de Rich Strike. “Este jinete lo ha montado todo el tiempo. (Rich Strike) aprendió el proceso y (León) le enseñó a montar a través de los caballos y pasarlos”.

Ahora falta ver si León repetirá con el ejemplar para el Preakness Stakes y el Belmont Stakes. En 1971 Ávila y Cañonero triunfaron en el Derby de Kentucky y el Preakness Stakes, pero decepcionó en el Belmont Stakes.