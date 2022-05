Hay muchos productos que solemos comprar ya preparados y que seguramente no hemos pensado en prepararlos en casa pero una vez que lo hacemos y comprobamos lo fácil que es obtenerlos ya no volvemos a comprarlos hechos. Eso es lo que me ha sucedido a mi con esta receta que en casa triunfa.

Aprende cómo hacer mantequilla casera de forma fácil y rápida, ¡deliciosa! Es tan sencillo como batir unos minutos hasta obtenerla pero en la receta descubrirás todos los trucos y consejos para que el proceso sea lo más sencillo y rápido posible.

Se consigue una mantequilla fantástica que se conserva unos días en la nevera (y también se puede congelar) y su calidad será la de la nata que se utilice, por eso es importante contar con una buena nata que te guste.

Si te ha gustado esta receta seguro que te encantará preparar esta fantástica nata montada casera, muy fácil y con trucos, cuyo proceso es el mismo que para montar la mantequilla pero nos quedamos en un paso anterior, antes de que la nata se corte. Además también con nata se prepara la crème fraîche casera y la crema agria (sour crema o nata agria) casera, rápida y fácil.

Y si quieres combinar la mantequilla por ejemplo en unas tostadas nada mejor que elegir algunas de las mermeladas caseras más ricas que puedes preparar en casa.

Ingredientes para hacer mantequilla casera de forma fácil y rápida, ¡deliciosa! (unos 200 gr):

600 ml (o la cantidad que prefieras) de nata líquida para montar con un mínimo de 35% de materia grasa. Tenla en la nevera hasta el momento de utilizarla.

Sal al gusto (opcional).

Preparación, cómo hacer la receta de mantequilla casera de forma fácil y rápida, ¡deliciosa!:

Es imprescindible que la nata tenga al menos 35% de materia grasa y que esté en la nevera hasta justo antes de que la utilices. También es beneficioso aunque no imprescindible (si se te olvida no te preocupes) que también pongas el bol o recipiente en el que vayas a montarla al menos media hora antes en la nevera. En cuanto al tamaño lo ideal es que sea alto para que no salpique fuera durante el proceso. Si la nata está en brick ábrelo por completo por la zona superior con unas tijeras para que puedas extraer toda la nata. Esto es importante porque si no abres el recipiente es posible que dentro quede la parte más densa de la nata y esa es precisamente la que nos interesa utilizar para hacer mantequilla. Saca el bol de la nevera y vierte en él la nata. Empieza montarla con unas varillas eléctricas o con un robot amasador, primero a velocidad media y conforme se vaya montando puedes subir la velocidad para que esté alta si ves que no salpica. Suele tener el mismo aspecto durante varios minutos pero poco a poco se irá viendo más densa. Es un proceso que suele tardar unos 5-7 minutos. Cuando se noten los surcos que hacen las varillas estaremos pasando por la fase de nata montada así que seguiremos batiendo. Al cabo de unos pocos minutos más (el proceso suele durar unos 10-12 minutos en total) verás que la nata empieza a cortarse, viéndose grumos amarillos por un lado y líquido (el suero) por otro. Sigue batiendo un poco más hasta que claramente se vayan compactando los grumos amarillos y queden totalmente diferenciados del suero. Ten cuidado en los momentos finales porque la mantequilla se va compactando y si estás batiendo a velocidad alta puede empezar a salpicar bastante ya que el suero estará totalmente líquido. Ahora lava los trozos de mantequilla en un bol con agua fría y ponlos escurridos en un bol aparte. Para finalizar el proceso añádele un poco de sal si te gusta que quede salada y toca apretarla para que salga todo el suero de su interior. Hay varias técnicas para ello y puedes elegir la que prefieras. Una muy sencilla es apretarla con tus propias manos y para no pringarte puedes utilizar unos guantes de látex. También puedes poner la mantequilla en una gasa (que esté bien limpia) y estrújala para que salga el suero y te quedes con la mantequilla. Otra forma de hacerlo es presionarla sobre un colador para que se vaya el suero y también puedes presionarla con unas paletas o cucharas de madera entre sí para que escurra el suero. Guarda la mantequilla en un recipiente cerrado en la nevera, aguantará perfectamente 3-4 días e incluso hasta una semana. El suero no lo tires, guárdalo unos días en la nevera o congélalo ya que puedes utilizarlo en recetas de repostería o de panes que lleven leche sustituyéndola y verás que le aporta una esponjosidad especial.

Tiempo: 25 minutos

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Una vez lista la mantequilla ya puedes utilizarla aunque personalmente me gusta comerla un poco fresquita de la nevera. Si quieres darle forma ponla presionando en un aro de empalatar o similar, déjala en la nevera 1 o 2 horas y después pásala a un recipiente cerrado para conservarla unos 3-4 días aunque personalmente la he tenido en perfectas condiciones hasta 8 días. También puedes congelarla sin problemas.

Utilízala como cualquier otra mantequilla, si la has salado es ideal para tostadas, bocadillos y sándwiches pero si la has dejado neutra puedes usarla en recetas de todo tipo y por supuesto en repostería. Disfruta de un producto casero y delicioso de auténtico… ¡escándalo!

Variaciones de la receta de mantequilla casera de forma fácil y rápida, ¡deliciosa!:

Aromatiza la mantequilla incluyendo especias y hierbas secas al final cuando la tengas ya sin suero. Ajo picadito, pimienta, orégano, perejil o ralladura de la piel del limón o de la lima le quedan genial.

Consejos:

En recetas tan sencillas lo más importante son los ingredientes y más aún cuando solo se utiliza uno. Procura utilizar una nata de la mejor calidad posible porque se va a traducir en una fantástica mantequilla casera.