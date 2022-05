Esta sería la fortuna que estaría administrando familiar de Chyno Miranda

Al parecer, esta persona se llevó al cantante de forma «engañosa» a Venezuela a finales del año 2021

Recientemente el presentador argentino del programa Chisme No Like, Javier Ceriani aseguró que el cantante venezolano Chyno Miranda «fue secuestrado» el pasado mes de diciembre en Miami y llevado a Venezuela. Desde hace varios meses sus fanáticos no han recibido noticias sobre él, por lo cuál los rumores no han parado de surgir.

Según las palabras de Ceriani, es una prima del cantante quién actualmente tiene la tutoría y se encarga de manejar todos sus bienes, así que es imposible ignorar la gran fortuna que el intérprete de «Mi Niña Bonita» ha generado con más de 10 años de carrera.

De acuerdo a la información del portal Idol Net Worth, el cantante cuenta con una fortuna de al menos 15 millones de dólares. Cabe mencionar que hasta el momento este presunto secuestro del venezolano aún no ha sido confirmado por ninguno de sus allegados, no obstante, su ex esposa Natasha Araos ha resaltado anteriormente que existen muchos rumores y noticias falsas sobre toda esta situación.

Por otra parte, Araos ha asegurado que afortunadamente Chyno se encuentra estable en compañía de su familia.

por Terra

Síguenos en nuestro Telegram, Twitter, Facebook, Instagram y recibe de inmediato los hechos noticiosos al día y a la hora