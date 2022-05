México | PJF, Gobierno de la CDMX, FGJ-CDMX y TSJ-CDMX firman convenio a favor de personas vulnerables

CIUDAD DE MÉXICO, 09 de Mayo de 2022.- Con la finalidad de acercar la Justicia a las personas más vulnerables, el Poder Judicial de la Federación y el Gobierno de la Ciudad de México, firmaron la tarde de este lunes un convenio de colaboración a través del cual el Instituto Federal de Defensoría Pública colaborará con autoridades capitalinas para brindar acceso a una justicia efectiva y de calidad, en beneficio de todas las personas.

En el evento el Titular del Poder Judicial de la Federación, Ministro Arturo Zaldívar, Lelo de Larrea, aseguró que en México sigue habiendo una justicia elitista, que privilegia a quienes tienen recursos económicos o contacto o contactos políticos frente a los que nada tienen.

“Seguimos teniendo una justicia, a lo largo de todo el país, en donde las cárceles están llenas de inocentes, cuyo único delito es la pobreza; seguimos teniendo un país donde las prisiones, las personas incluso antes de ser declaradas como culpables, viven situaciones inimaginables de violación reiterada de sus derechos humanos”.

El también Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aseguro que se ha hecho un esfuerzo tremendo en tres años para acercar la justicia a las personas más pobres del país.

“A partir, y con el entusiasmo y la fortaleza de la reforma judicial de 2021, el Instituto Federal de la Defensoría pública tiene rango constitucional y tenemos delegaciones en todas las entidades federativas del país y hemos logrado resultados tangibles en beneficio de muchas personas”.

Sin embargo aseguró que se quiere llegar más allá y colaborar con las autoridades de las entidades federativas, para poder auxiliar a las personas que no tienen quien les dé la mano y hacer un equipo y hacer una alianza, porque todas las autoridades son parte del Estado Mexicano, para poder llegar y dar un poco de justicia a ese sector.

“Este convenio histórico y muy trascendente, merced al cual nuestras defensoras y defensores públicos podrán intervenir en asuntos locales y podrán coadyuvar con el Instituto de la Defensoría Pública local de una manera muy amplia, se enmarca en la visita que el próximo miércoles haré al penal de Santa Martha Acatitla”.

Zaldívar Lelo de Larrea, agradeció a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que vio con buenos ojos, la oportunidad que se pudiera llevar a cabo la visita al reclusorio femenil.

“Hemos concertado platicar una vez que yo vaya a Santa Martha, para ver de qué manera podemos colaborar, en los respectivos ámbitos de nuestras atribuciones, para revertir situaciones de injusticia o de violación de derechos humanos que se pudieran estar dando en este centro de reclusión”

El Titular del Poder Judicial de la Federación dijo que en un momento como el que vive el país todas las autoridades deben en el ámbito de sus atribuciones, colaborar y coordinarse, sobre todo para ayudar a quienes menos tienen.

“Hacer una justicia real, que llegue a todas las personas a las personas que no tienen voz, para darles voz; a las que no tienen recursos, para hacerles ver que no requieren recursos; y a las que han perdido la fe en la justicia, para recobrarles esa fe en la justicia”

Zaldívar Lelo de Larrea, dijo que no le cabía la menor duda de que esta gran alianza con el Gobierno de la Ciudad de México rendirá frutos y no se quedará simplemente en la firma de un convenio protocolario

“Sino que en breve podremos dar resultados tangibles, con números, de las personas de la Ciudad de México a las que la Defensoría Pública Federal está ayudando para darles una defensa de calidad y que cada vez menos, hasta que esto ya no ocurra, haya personas inocentes que estén en una prisión, simplemente porque no tuvieron quien las defendiera con calidad”

Por su parte la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que lo que se busca es que la Justicia sea accesible para todos y todas.

“Y el convenio que firmamos hoy es justamente eso, es permitir que todos tengan acceso a una asesoría jurídica de calidad, pronta y expedita, independientemente de su condición y particularmente para los más vulnerables”.

También firmaron el convenio de colaboración Ernestina Godoy, Fiscal General de Justicia de la CDMX; el Magistrado Rafael Guerra, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX; Netzaí Sandoval, Director General del Instituto Federal de la Defensoría Pública y Néstor Vargas, Consejero Jurídico y de Servicios Legales de la CDMX