Trabajadores de universidades protestan para exigir mejores salarios #10May

Trabajadores del sector universitario protestan este martes 10 de mayo en Caracas para exigir mejores salarios y respeto a los contratos colectivos.

Inicialmente los trabajadores se congregaron en la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde celebraron una asamblea, pero luego marcharon a Plaza Venezuela para protestar.

“Y no, y no, y no nos quitarán el derecho a protestar”, coreaban manifestantes del Sindicato Nacional Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas de la UCV (Apufat-UCV).

Los trabajadores convocaron para el próximo jueves 12 de mayo una concentración en la sede del Ministerio de Finanzas, a fin de exigir respuestas a las demandas salariales.

Redacción El PitazoGran Caracas

