Amanda Gutiérrez no aguantó más y habló sobre relación con el hombre con el que fue captada muy acaramelada

Luego de que saliera a la luz una fotografía donde se puede ver a la primera actriz venezolana, Amanda Gutiérrez muy acaramelada con un empresario de Barinas, identificado como «Yuri», la artista salió a darla cara ante la polémica y dejó saber que, actualmente, está solita y soltera.

Gutierrez indicó que está «feliz» estando «sola», luego de haber estado casada cuatro veces y haber tenido varios novios a lo largo de toda su vida.

«Estoy feliz estando sola, estoy feliz. De hecho, tuve un amago de relación hace unos dos años y dije que no estoy lista para tener una relación, no puedo con esto porque, desde que tengo 18 años, estoy criando muchachos, estoy casándome, estoy teniendo novio, tengo un marido al lado, una casa«, comentó en la entrevista que le ofreció al periodista venezolano, Luis Olavarrieta.

Para dejar clara su razón de quedarse como está, Amanda habló de los «beneficios» de estar soltera.

«De repente, veo que desayuno cuando me da la gana; sino me quiero bañar, no me baño; sino me quiero cepillar, no me cepillo; si quiero comer un sándwich y no cocinar, lo hago. Estoy feliz con eso. Salgo y entro y, te lo digo de todo corazón, esa libertad nunca la había tenido», enfatizó.

