Elon Musk dice que levantará el veto a Trump si se cierra su compra de Twitter

El multimillonario Elon Musk dijo este martes que si se cierra su operación de compra de Twitter levantará el veto en la red social al expresidente estadounidense Donald Trump, cuya cuenta permanece cerrada desde el asalto al Capitolio por parte de miles de sus seguidores en 2021.

«Daría marcha atrás al veto permanente. Pero todavía no soy el propietario de Twitter, así que esto no es algo que vaya a pasar con toda seguridad», dijo Musk en una entrevista en el marco de la conferencia automovilística que celebra este martes el diario Financial Times.