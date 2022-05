Horóscopo del 11 de mayo 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este miércoles 11 de mayo de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Este Miércoles 11 de mayo del 2022 estos son los horóscopos del día para que tengas la mejor de las suertes y sepas que le espera a tu signo del zodiaco.

ARIES

Te espera un gran miércoles, habrá una corriente de energía positiva que te llenara de buenas cosas, se recomienda que prendas una veladora roja y que hagas una petición espiritual, además de que cortarás muchas energías y conocerás gente muy importante que te estará ayudando a crecer. Si estas en trámites legales, de pasaporte o herencia todo te va funcionar y te va dar resultado, estarás protegido por el Arcángel Miguel en un periodo de proyectos nuevos que te ayudarán a crecer económicamente.

TAURO

Este miércoles sigue tu buena racha, sigues cumpliendo años y estas de plácemes, trata de concentrarte, prende una veladora amarilla que esto te ayudará a tener estabilidad y progreso económico, serán proyectos nuevos los que te den estabilidad económica. Habrá una pareja que te hará sentir muy renovado, pero ten cuidado con las energías cruzadas, no platiques todos tus planes ni pelees para que no te salen, usa un perfume o un reloj nuevo para que tengas más éxito y ten en cuenta que necesitas tiempo para decidir.

GÉMINIS

Una fuerza cósmica viene a ayudarte, prende una veladora roja para ponerte en contacto con tu ángel de la guarda, puede que haya traiciones en el trabajo por ello no cuentes nada. Tendrás un golpe de suerte esta semana con una revelación divina pero sigue adelante y no te detengas, la situación se resolverá favorablemente si utilizas el color naranja para tener una mayor dosis de suerte en tu vida.

CÁNCER

Este miércoles no te desmorones, no tomes tan a pecho las cosas, es una semana fuerte en cuestiones amorosas y de trabajo, concéntrate en el ahora y pon atención en tu presente, rodéate de gente que te ayude a progresar y a tener una mejor vida. Prende una veladora verde para que se cumplan tus deseos y llegue una buena revelación en tu vida para por fin decirle adiós a ese amor que te estaba haciendo daño, podrás por fin buscar la estabilidad económica que deseas.

LEO

Ten cuidado con las traiciones hoy en cuestiones de dinero, no te presiones en cuestiones laborales ni por problemas del pasado, no te dejes presionar todo sale adelante, por lo que debes poner atención si alguien te quiere hacer daño, trata prender una veladora azul fuerte y ponte agua bendita en el cuello para que te cubras de las energías negativas que venías arrastrando, cuidado con las personas que se acercan a ti para robarte la energía.

VIRGO

Cuida tu dinero para que no lo pierdas, habrá muchas juntas laborales esta semana, confía en tu intuición y confía en que tus jefes harán su parte, tendrás una semana de abundancia por que hay un ser espiritual cuidándote, te busca un amor del pasado pero el amor queda en el pasado sigue tu vida y no voltees atrás. Será una semana para estar mejor en familia, prende una veladora blanca para que te comuniques con los arcángeles y te ayuden a salir de tus problemas de estrés y de angustia.

LIBRA

Este día tendrás mas ganas que nunca de cambiar de trabajo, de escuela o de carrera, son sentimientos encontrados que deberás dejar pasar, no pienses de mas las cosas, deja que todo fluya por que vas a seguir avanzando por que te van a pagar un dinero que te debían. prende una veladora roja para comunicarte con tu ángel de la guarda para protegerte de los pensamientos negativos y te puedas enfocar en lo que realmente necesitas, comprométete contigo mismo.

ESCORPIÓN

No cargues problemas que no son tuyos, deja de lado los problemas de las ex parejas, compañeros y amigos, se egoísta esta semana para que empieces a crecer, cambia radicalmente para no cargar energías negativas, que todo sea positivo y para mejorar no dejes que las cosas te superen. Utiliza el color naranja y morado para que puedas estar en comunicación con tus ángeles de la guarda y cuida el dinero por que vienen gastos imprevistos y no cambies de trabajo.

SAGITARIO

Este miércoles debes liberarte de muchas cosas, te sale la carta de la abundancia y la estabilidad, será una semana de grandes logros, cambios positivos, de reinventarte de seguir con la dieta, de estudiar idiomas, habrá una corriente de energía positiva por lo que debes aprovecharlo prendiendo una veladora verde o amarilla para atraer en gran medida la abundancia y la buena suerte para tu vida, si puedes sal de viaje este fin de semana para que aproveches lo mejor que esta racha de suerte trae para ti.

CAPRICORNIO

Te sale la carta de la prosperidad y el crecimiento laboral, pero debes tener cuidado y no quedarte donde estas es momento de avanzar y de buscar nuevos horizontes. Termina la escuela o comienza con la maestría para que la abundancia sea completa, utiliza el amarillo y el blanco, no le hagas caso a las amistades envidiosas que quieren verte mal, pues te vienen buenos golpes de suerte.

ACUARIO

Trata de protegerte en todos los sentidos, no hables de más, lo que fue no era para ti ya no vuelvas con personas del pasado pues encontrarás personas estables toda tu vida. Te pagarán un dinero que te deben en esta semana y una bonificación en cuestiones laborales, no tengas problemas en el trabajo por que solo te roban energía negativa, es una semana de logros y de seguir haciendo ejercicio prende una veladora azul o blanca.

PISCIS

Es una semana muy buena para ti por que se vislumbran cosas buenas para tu signo, esta persona que está queriendo conquistarte podría ser el gran amor de tu vida. Tendrás grandes beneficios de tu trabajo esta semana, sigue trabajando como lo haces y tendrás buenos resultados. Habrá una corriente de energía que te beneficiarán durante esta semana pero debes usar el color rosa y Azul fuerte.