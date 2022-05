Perú | Carnecitas (12/05/2022)

Victoria

El abogado constitucionalista Lucas Ghersi consideró que la votación para el archivo del proyecto de una Asamblea Constituyente fue importante y una victoria para el Estado de derecho en el Perú.

Parcial

“Está muy bien que el Congreso no haya cedido ni un milímetro. Sin embargo, una victoria parcial y formal no es lo mismo que una victoria total y material”, manifestó.

Formalistas

Bajo esa línea, señaló que los peruanos son formalistas. “Creemos que solamente importa la ley y la formalidad. Los limeños siempre menosprecian los problemas y creen que no pasa nada”, expresó.

Masas

“La victoria formal no es suficiente. Las masas se deben combatir con las masas. La democracia peruana es tan frágil que si no lo cuidamos se quiebra”, puntualizó el impulsor de “No a la asamblea constituyente”.

¿Metáfora?

El congresista Guido Bellido (Perú Libre) consideró que las amenazantes declaraciones del fundador de su partido, Vladimir Cerrón, sobre la “vía no pacífica” para imponer una nueva Constitución es una metáfora. Ya cuñao.

Saludo

Marianella Ledesma, magistrada saliente del Tribunal Constitucional (TC), saludó que el Parlamento haya elegido a los seis nuevos miembros de dicho organismo intérprete de la Carta Magna.

Atribución

Ledesma sostuvo que “el Congreso ha cumplido con sus atribuciones de designar a los nuevos miembros del TC”.

Tranquila

Dijo esperar que los tribunos electos “ejerzan su labor con imparcialidad”. Afirmó que deja el tribunal con la “conciencia tranquila” por haber cumplido con su deber.

Derechos

El congresista y almirante en retiro José Cueto (Renovación Popular) señaló que no hubo vulneración de los derechos de representación, en el marco de la elección de los seis nuevos miembros del TC.

Acuerdo

“En la Junta de Portavoces todos estuvieron de acuerdo para no perder tiempo. Todos somos testigos que cuando alguien levanta la mano empieza una discusión. Hay gente que iba a tratar de bloquear para que esto se demore”, manifestó.

Denuncia

Daniel Urresti denunció por difamación a Rafael López Aliaga y solicitó el pago de S/ 34 millones. Ello, luego que López Aliaga se refiriera a él como “denunciado por asesinato y violación”.

Sin sentencia

Al respecto, el exministro del Interior aseguró que no cuenta con ninguna sentencia condenatoria donde se haya declarado responsabilidad penal por alguno de los delitos a los que se refirió el líder de RP.

Los niños

La Comisión de Fiscalización del Congreso envió a la Comisión de Ética el documento presentado por la empresaria Karelim López con la lista de nombres de los legisladores de Acción Popular conocidos como Los Niños.

A Ética

Mediante un oficio suscrito por el parlamentario Héctor Ventura, titular de la Comisión de Fiscalización, se indica que se cumple con este paso, a fin de que Ética actúe conforme a sus funciones y competencias.

Nombres

Los congresistas serían Raúl Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinoza Vargas, Ilich López Ureña y Elvis Vergara Mendoza, este último vocero de Acción Popular.

Propuesta

El ministro de Educación, Rosendo Serna, informó que su sector alista una propuesta técnica y legal que reforzará la Reforma Universitaria y evitaría la aprobación de la autógrafa que modifica la Sunedu.

Observado

Serna dijo que el proyecto de ley aprobado hace unos días por el Congreso fue remitido a Palacio de Gobierno, pero será observado por Pedro Castillo.

Plan

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2026 Ampliado, documento de gestión institucional que establece la misión, los objetivos y las acciones estratégicas en el mediano plazo.

No va más

El Poder Ejecutivo dio por concluida la designación de José Higinio Robles Montoya en el cargo de viceministro de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa, y le agradeció por los servicios prestados.

Tres meses

Robles Montoya había sido designado en el cargo el pasado 22 de febrero en reemplazo de Jimmy Quispe de los Santos, quien hasta entonces ocupaba dicha función.

