▷ #VIDEO #ESPECIAL ¡Todo aquel que insiste, alcanza sus sueños! Antonio Díaz está de visita en Barquisimeto #13May

Para hablar de la carrera deportiva de Antonio Díaz, es necesario utilizar una gran cantidad de adjetivos calificativos. El recorrido del sensei venezolano está repleto de logros, triunfos, medallas y reconocimientos; sin embargo, tras anunciar su retiro de las competiciones de kárate, inició nuevos caminos que se visualizan con la misma cantidad de éxitos y valor para la colectividad.

El palmarés del sensei pica y se extiende: Bicampeón mundial en la modalidad de kata, conquistó 16 campeonatos panamericanos, se alzó con 13 campeonatos nacionales, y por si fuera poco, con 40 años de edad, participó en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, obteniendo un diploma olímpico.

Muchos podrían detenerse en sus registros competitivos para calificarlo como uno de los deportistas más importantes en la historia de Venezuela, pero al conocer su empatía, contribución y ejemplo de superación para los demás, queda en evidencia que la persona fuera del tatami, es igual -o más- de exitoso que aquel karateca reconocido y admirado a nivel nacional e internacional.

En esta oportunidad, Antonio Díaz visita la ciudad de Barquisimeto para presentar su conferencia llamada «Insiste», la cual relata algunas de sus anécdotas, sus procesos y conquistas deportivas, en las cuales destaca la importancia de insistir, persistir, luchar y trabajar, para poder conquistar todo aquello que se ha soñado y proyectado con anticipación.

Entrevista concedida a Elimpulso.com

Díaz concedió una entrevista al equipo periodístico de Elimpulso.com y aseguró que los sueños se cumplen, siempre y cuando se proyecten y se trabajen con insistencia: «Yo siempre cuento que desde pequeño, cuando vi un video de karate, me ponía a jugar en casa e imaginar que me montaba en el podio y cantaba el Himno (…) me sirvió muchísimo a futuro».

Este tipo de proyecciones no solo son aplicables en el mundo deportivo, para el sensei, «puede ser aplicable en cualquier ámbito de la vida, en el trabajo, a los chamos en el estudio (…) proyectarse sirve, y por eso preparé esta conferencia para poder mostrar lo que hay detrás del título, todo el camino que probablemente no fue tan bueno, todo lo que se pudo aprender de ello».

«Llegar a ser campeón mundial no fue de la noche a la mañana«, con esta frase, Díaz dejó en evidencia que es necesario ser constantes y perseverantes en cada una de las proyecciones. «Entre mi primera medalla mundial y el título pasaron 14 años«, agregó.

Representar a Venezuela

Una sonrisa en el rostro fue la principal expresión de Antonio Díaz al ser consultado sobre lo que significó para él poder representar a Venezuela en diversas competiciones internacionales: «Para mí es un orgullo poder representar a mi país, uno de los momentos más bonitos de mi carrera fue haber sido abanderado en los Juegos Olímpicos Tokio 2020«.

Incluso, sobre su experiencia olímpica, Antonio Díaz aseguró que fue gratificante saber que los venezolanos estaban conectados, pendientes y enviando sus mensajes de ánimo para que su participación en los JJOO fuese un éxito. «El representar a Venezuela es un compromiso porque es poder llevar una alegría pero también un ejemplo de que las cosas se pueden lograr con disciplina y con esfuerzo«, sumó.

El «combate» de la vida

El sensei indicó que la modalidad en la que es especialista y galardonado es el kata, la cual consiste en una serie de movimientos que hace el atleta estando solo. Sobre esto, hizo un juego de palabras, y agregó que la mencionada disciplina se asemeja a la vida, pues en muchas oportunidades, las personas deben combatir con su propia persona para poder superarse y salir hacia adelante.

«Hay un trabajo interno y mental (…) muchas veces, ese contrincante más difícil puede ser uno mismo. Yo digo que el combate más difícil que tenemos en la vida es con nosotros, ese ¿Quién eres? contra ¿Quién quieres ser?», aseveró el karateca.

La presea más importante

Para un atleta con tantas medallas obtenidas, podría ser difícil decidir cuál es la más especial. Sin embargo, Antonio Díaz no dudó al responder que la presea que tiene una connotación más importante para él fue la que conquistó en los Panamericanos de Lima en 2019, porque fue su primera medalla como papá. «Fue una semana después de que naciera mi hijo, fue un gran sacrificio porque nació y luego ya estaba viajando«, comentó.

Dicha respuesta deja en evidencia que la persona del sensei venezolano rompe barreras. Por esta razón, luego de cerrar su ciclo competitivo, Antonio Díaz se mantiene firme en las formación de futuros karatecas, y a su vez, con este recorrido de conferencias, las cuales sirven de ejemplo y motivación para todas aquellas personas que reciban el material.

Insiste llegó a Barquisimeto

Este sábado 14 de mayo a partir de las 3:00 PM, Antonio Díaz presentará su conferencia «Insiste» a la población barquisimetana, una experiencia que brindará la oportunidad de conocer historias y relatos emotivos del sensei venezolano. La actividad será en Lidotel.

«Vamos a estar en el Lidotel, las entradas están a la venta en ticketplate. Para los que vengan a última hora ese día, también podrán conseguir las entradas. Los esperamos para esta experiencia que hemos preparado con muchísimo cariño«, agregó Antonio Díaz a Elimpulso.com.