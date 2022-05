Colombia Íngrid Betancourt denuncia discriminación contra los candidatos que no puntean en las encuestas

La candidata presidencial por el Partido Verde Oxígeno, Íngrid Betancourt, se pronunció sobre el reciente pacto de no agresión que fue firmado por algunos candidatos a la presidencia de la República, en medio del debate convocado por la Asociación Nacional de Industriales (Andi).

“Estamos hablando de inclusión y no discriminación, y se firma el pacto en ausencia de los candidatos que no están punteando en las encuestas. Candidatos, entre otras, que son las mayores víctimas de discriminación, no inclusión y ataques violentos, como los que hemos sufrido en nuestra campaña”, expresó Íngrid Betancourt.

Además, la candidata presidencial aseguró que han sido víctimas de insultos y señalamientos por parte del grupo de candidatos que acaban de firmar el acuerdo, e incluso manifestó que el Consejo Nacional Electoral -CNE-, decidió no dar aportes a esas colectividades por cuenta de requisitos difíciles de cumplir.

“Exigiendo unos requisitos que simplemente no se pueden cumplir por el hecho de haber nacido en el año 2021 y no poder mostrar resultados electorales en el 2018. Con toda esa ilógica puesta en escena, nos siguen castigando sin la posibilidad de tener publicidad en radio, televisión y medios”, expresó Íngrid Betancourt

