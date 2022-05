¡Escandalo! Drake, emociones encontradas cuando Rihanna anunció su embarazo

Según los informes, Drake sintió «emociones encontradas» cuando Rihanna anunció su embarazo con su novio A $ AP Rocky .

El cantante de God’s Plan, cuyo verdadero nombre es Aubrey Graham, tenía una larga y coqueta historia con RiRi y siempre estuvo enamorado de la cantante de Bajan.

En 2016, reveló que amaba a Rihanna , de 34 años, durante muchos años mientras le entregaba el premio Michael Jackson Video Vanguard Award en los MTV VMA.

«He estado enamorado de ella desde que tenía 22 años», dijo el hombre de 35 años a la multitud en ese momento.

Y ahora, una fuente afirmó que pasó por muchas emociones cuando escuchó la impactante noticia en enero.

«Cuando Rihanna anunció que estaba embarazada, tuvo emociones encontradas», dijo la fuente a HollywoodLife .

«Por supuesto, estaba extasiado por ella porque sabía que ella siempre había querido tener hijos. Pero en un momento, Drake se vio a sí mismo teniendo un futuro con Rihanna, así que fue una confirmación más de que no había futuro para ellos».

Según la fuente, el rapero de Marvin’s Room incluso le envió un mensaje de texto a Rihanna para felicitarla por el bebé.

Mirror se ha puesto en contacto con el representante de Drake para hacer comentarios.

Drake y Rihanna habían sido amigos durante años antes de que hiciera el anuncio en los VMA.

Colaboraron varias veces, incluso en el éxito de 2010 What’s My Name?, Take Care de 2011 y Work de 2016.

En enero, Rihanna sorprendió al mundo cuando anunció su embarazo con A$AP Rocky.

Al más puro estilo RiRi, compartió la noticia haciendo una sesión de fotos informal en el clima helado de Harlem, Nueva York.

La cantante de Umbrella comenzó a salir con el rapero Rocky , de nombre real Rakim Mayers, en 2020.

Desde que anunció su embarazo, se ha visto a Rihanna en eventos, haciendo recados y más con atuendos asombrosos para embarazadas.

La reina de Bajan no pudo asistir a la Met Gala a principios de este mes, pero aun así logró brillar en el deslumbrante evento sin siquiera estar presente.

El Museo Metropolitano de Arte rindió homenaje a la futura madre con una estatua de mármol de tamaño natural de ella, que está de pies a cabeza en un patrón floral, después de colaborar con la revista Vogue.

