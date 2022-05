Guatire | Habitantes denuncian a constructora por fallas estructurales en viviendas

1397606

Caracas.- Residentes del Parque Hábitat El Ingenio, en Guatire, estado Miranda, se movilizaron este jueves, 12 de mayo, hasta la sede del Ministerio Público en Parque Carabobo, para denunciar una serie de daños estructurales que tienen las viviendas y las áreas comunes del urbanismo.

“Le pedimos al fiscal su actuación en este caso, porque no hemos recibido respuesta de la Fiscalía 5° de Guarenas desde el año pasado, que se introdujo el expediente. Somos una cantidad considerable de vecinos afectados”, dijo la propietaria Vanessa Bruces, quien tiene un apartamento en el lugar desde hace tres años.

Grietas en el interior de los apartamentos y en las columnas del edificio, filtraciones, inundaciones, falta de alumbrado, hundimiento de calles y avenidas, deslizamiento del terreno y caída de bloques son algunos de las fallas que los vecinos identificaron en las residencias.

“Un apartamento tiene una grieta en una columna que se supone que es de concreto armado, otra en una viga de soporte y el terreno que está cediendo”, agregó Bruces, quien es la única propietaria que fue convocada a declarar por la Fiscalía de la entidad.

Responsabilizan a la constructora

Los vecinos alegan que la contratista no quiere hacerse responsable de los daños, pese a que cuenta con informes de Protección Civil, Bomberos, Colegio de Ingenieros y del departamento de ingeniería municipal de la Alcaldía del municipio Zamora que avalan que en Parque Hábitat hay fallas estructurales.

Vecinos alegan que la contratista no quiere hacerse responsable de los daños. l Foto: Cortesía.

La primera etapa tiene cuatro edificios que aún no fueron terminados, tampoco han realizado la entrega de las áreas comunes y 75% de las viviendas no se han vendido porque esas torres no están terminadas, dijo otra de las propietarias identificada como Susana Yaya.

“Hay casas que costaron hasta 39.000 mil dólares en 2014 y ahora las regalan en $7.000 u $8.000 porque ellos quieren terminar de vender para deshacerse del problema”, añadió Yaya, quien le pide a la constructora que se sincere con los habitantes para saber si pueden vivir en estos espacios.

“Ellos hablan de que hay que darle un tiempo para que la tierra asiente, pero ya tiene casi diez años. Incluso ellos hacen reparaciones y vuelven a salir las mismas grietas”, dijo Yaya, quien además pidió que dejen de poner pañitos de agua caliente.

Bloques de los apartamentos de Parque Hábitat El Ingenio, en Guatire, se caen por fallas en su construcción. l Foto: Cortesía

En los informes se revela que la situación de este urbanismo es de alto riesgo, dijo otra de las afectadas identificada como Fragiel.

“La Constructora Parque Hábitat intenta callar nuestra voz para que no se sepa el problema que presenta la residencia, que solo tiene siete años de data y que está demasiado comprometida en su estructura y áreas comunes”, añadió Bruces.

Los habitantes hacen responsable a la Constructora Parque Hábitat de cualquier daño o situación que se pueda presentar contra sus personas por realizar estas denuncias.

Katherine DonaGran Caracas

