Horóscopo del 13 de mayo 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este viernes 13 de mayo de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Únete a nuestro Canal en Telegram

Este Viernes 13 de mayo, estos son los horóscopos del inicio del fin de semana para saber cómo nos irá a todos los signos del zodiaco durante este día lleno de energía.

ARIES

De acuerdo con Mhoni Vidente este día debes comprender que buena parte del trabajo necesario para expandirte pasa por las relaciones sociales. Te gusten o no, debes desarrollar vínculos más allá de las meras ventas y de las operaciones comerciales. Los mejores clientes y jefes son aquellos que se sienten como parte de tu familia. Este es un buen día para que consideres, como parte de las actividades que te benefician físicamente, a la sexualidad. No puedes relegarla ni puedes vivir sin ella.

TAURO

Según los horóscopos de este viernes, hoy vas a cerrar un trato importante, pero como todo lo que cuenta, debe queda constancia por escrito. No pases por alto esta advertencia, ni aceptes un convenio basado solo en promesas y en vaguedades. Tus clientes son personas respetables, pero con una memoria que puede jugarte malas pasadas. Debes averiguar porque comes lo que comes, y en esas cantidades.

GÉMINIS

Este día los horóscopos dicen que hay deberes que evades, pero que son necesarios. Esas tareas ingratas para ti tienen que ver con el orden y el método de tu negocio o de tu empleo, y es preciso que te hagas cargo de ellas, de una vez por todas. O esa bola de nieve va a crecer y crecer hasta convertirse en una verdadera avalancha. Sientes que nadie te comprende, pero al final de cuentas la única persona que debe comprender y validar tus decisiones eres tú mismo.

CÁNCER

Mhoni Vidente dice que mañana es un país indómito que se explora mejor acompañado. El amor es una fuerza que, de aceptarla plenamente, va a curar tu miedo al futuro. No hay reto que no sea más sencillo ente dos. La vida es una incógnita que estamos llamados a responder al lado de otra persona. El amor te sostendrá: no temas. Hay que evitar los conflictos entre los miembros del tu equipo, y aquellos que puedas tener con ellos. La armonía es la única base que posibilita un buen trabajo.

LEO

Tu trabajo es parte de una gran obra comunal, en donde hay más de una voluntad y de un esfuerzo invertido. Sueles tomar obligaciones que no te tocan, y eso puede frustrar a los demás. Cada uno con lo suyo. No puedes controlarlo todo. Esa es una de tus obsesiones, y no es algo que te haga bien. Tienes que comprender que, para bien o para mal, hay fuerzas diversas que intervienen a tu alrededor y que intervienen en todo lo que sucede, dentro y fuera de tu vida.

VIRGO

Este vienes te darás cuenta que las partidas duelen, pero debes saber llenar los huecos. Y puedes hacerlo con tu capacidad y con tu talento. Esa persona que se va se lleva una parte de la fuerza de tu equipo, pero te quedas al mando, y eso es lo importante. Nadie en ese espacio es indispensable, fuera de ti mismo, que eres la esencia del negocio.Te preocupa el aspecto económico y eso está muy bien, pero resolverlo depende de fuerzas que están fuera de tu control en parte. Recuerda el mal que te hace el estrés.

LIBRA

Los horóscopos de Mhoni Vidente dicen que tienes que demostrar que te importa y que estás ahí, que las cosas son como siempre han sido, y que no temes hacerte cargo de los problemas y de las obligaciones que dejaste de lado. Es vital que lo hagas cuanto antes y que cumplan con tu palabra, pues mucho está en juego en este día en que el amor no espera. Recuerda que toda mentira blanca, cuando se trata de dinero, puede hacer mucho daño.

ESCORPIÓN

Cada día de tu vida debe estar marcado por un logro, por ello sientes que no avanzas todo lo que deberías. De modo que planes tus jornadas de manera que cada una culmine con el cumplimiento de una etapa. Así tendrás la sensación de que se cumple una parte importante del proceso, lo que de hecho es verdad. Tu pareja debe ser un refugio en donde esa negatividad pueda ser domada y no les dañe más.

SAGITARIO

El horóscopo dice que entiendas lo que significa que nunca dejes una charla sin terminar ni un beso sin dar. Nunca sabes los efectos que tus omisiones puedan tener en la persona que amas. Cualquier supresión puede convertirse en una terrible bola de nieve que lo devore todo. De manera que se intenso y se pasional, debes ser todo, pero nunca te atrevas a ser omiso. Todo en lo que se refiere al dinero debe discutirse, de a manera más amplia y horizontal posible.

CAPRICORNIO

Mhoni Vidente dice que cada vez que veas a un negocio exitoso, trata de replicar sus méritos. Estudia diversos casos, ve los vídeos de sus creadores, visita sus tiendas. Trata de comprender las claves de su éxito. Y hazlos tuyos. Vas a comprender que al final de cuentas, lo que se impone para hacer dinero, es el entusiasmo. No dejes que esas molestias avancen. Crees que tu cuerpo va a resistir y a vencer en todas las circunstancias, cuando es un hecho que a veces necesita una ayuda.

ACUARIO

El horóscopo dice que la jornada de hoy debe centrarse en las obligaciones que cada uno debe llevar adelante. El exceso de relajación es tan malo como el exceso de rigor. Hacer más lo que debe de hacerse o no cumplir con los compromisos es igualmente malo. Hay que definir adecuadamente los perfiles de cada puesto en tu equipo. Tienes que sacarte de la cabeza la idea de que tienes una función y un empleo, y que fuera de ellos no vales como persona. Hay mucho más en nosotros que aquello que producimos

PISCIS

Este viernes vas a tener una ganancia fácil, pero eso no debe llevarte a error. El esfuerzo va a ser necesario cada día de tu proyecto. Nada se te va a regalar y no van a existir soluciones fáciles. La victoria que tendrás hoy, en todo caso, es un regalo para que sepas aquello que será tuyo sin insistes y te esfuerzas como se te pide. Hay cosas que es mejor escribir sobre hielo, para que borren con el mero paso del tiempo.