Bono del Día del Trabajador: ¿De cuánto es y quiénes lo reciben?

Desde el martes 3 y hasta este sábado 14 de mayo, el gobierno de Nicolás Maduro entregará el bono del Día del Trabajador 2022, mediante el carnet de la Patria. La información fue reseñada y reiterada en la cuenta en Twitter de Somos Venezuela @MSVEnLinea. La entrega es de forma directa y gradual, por lo […]

Por: El pitazo

Autor: Redacción El Pitazo

Fecha de publicación: 2022-05-13 14:06:11

Fuente