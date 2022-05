Dólar oficial, paralelo o superior ¿por qué cambia la tasa entre comerciantes?

1398320

Caracas.- «2 perros por 1 dólar», se lee en un carro de perros calientes a las afueras del mercado municipal de Quinta Crespo, en el centro de Caracas. El monto si el pago es en moneda nacional es de 6 bolívares, pese a que la tasa de cambio publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) cerró este viernes en 4,72 bolívares y la tarifa establecida por la página Monitor Dólar es de 5,36 bolívares. La situación se repite en diversos negocios y puestos de buhoneros a las afueras de este mercado, al igual que en los alrededores del mercado de Catia.

Baruta no escapa de esta realidad, pues en una panadería ubicada en el casco central el precio de tres panes canilla es de 1 dólar o 6 bolívares. ¿La razón? El pago a proveedores, explicó a El Pitazo el encargado del negocio de perros calientes de Quinta Crespo, Remy Arias, quien aseguró que los distribuidores aumentan los precios cuando pagan en bolívares, monto que ellos deben reflejar en sus precios.

La situación puertas adentro de los mercados es diferente. En Guaicaipuro y Quinta Crespo la tasa de cambio que se cobra a los clientes es la oficial, debido a que así lo establecen las directivas de estos establecimientos. Pese a que sobran los carteles que indican el tipo de cambio del día, establecido por el BCV, algunos comerciantes informan que el dólar se recibe a 5 bolívares. «Es para redondear y porque a veces los clientes se van cuando uno les dice que es a tasa oficial», dijo la comerciante María de Abreu, dueña de un local en Quinta Crespo. Así lo confirmaron Emerson Espinoza y Cristian González, vendedores del mercado de Chacao.

González señaló que el cliente es quien determina la tasa a la que paga los productos en su negocio de víveres y verduras. «Nosotros ponemos el precio en bolívares, si a al cliente le ofende que se le haga la transacción por BCV se le cotiza por Monitor», indicó este comerciante. «Prácticamente le estamos comprando el dólar, si lo ponemos a tasa oficial es el cliente el que pierde, porque tiene que pagar más dólares», añadió.

«Hay que jugar con los pagos para no perder«, dijo por su parte una comerciante del mercado de Quinta Crespo, quien prefirió no revelar su identidad. » Si un proveedor nos cobra a tasa BCV le pagamos en bolívares, si nos cobran a tasa paralela pagamos en divisas. Si tenemos que vender para pagar en bolívares y no perder lo hacemos también», declaró.

El economista Asdrúbal Oliveros escribió en su cuenta de Twitter que el uso de diferentes tasas de cambio, debido al aumento de la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, genera grandes distorsiones en los precios y costos, pues por un lado, las autoridades exigen usar la tasa del BCV, y por el otro, los proveedores exigen pagos a la tasa paralela.

Adicionalmente, en un entorno de alta incertidumbre y escasa credibilidad en el gobierno, los agentes económicos trabajan con diferentes tasas de cambio, reflejando su nivel de precios. Esto se traduce en profundas distorsiones de precios y costos transaccionales. — Asdrúbal R. Oliveros (@aroliveros) May 13, 2022

Precios en bolívares

El comerciante Cristian González aseguró que el uso del dólar como referencia para fijar los precios va quedando atrás, pues, según dijo, ahora se calculan en bolívares, moneda en la que se ofertan. A su juicio, a los comerciantes actualmente les interesa más recibir pagos en bolívares que en dólares, por la facilidad que tienen para dar cambio. «Antes los comerciante obligábamos a los clientes a gastar todo un billete porque no teníamos cambio, ya no, ahora se le puede dar efectivo en bolívares», agregó.

Richard Maldonado, dueño de un negocio de víveres en el mercado de Guaicaipuro, señaló que los precios los refleja en bolívares si el dólar está estable, cuando comienza a variar lo coloca en dólares. «Si el precio del dólar se mantiene le pongo dólares y bolívares sino lo dejo solo en dólares. Diariamente tengo que cambiar los precios en bolívares cuando cambia el dólar oficial»

La mayoría de los comerciantes reflejan los precios en dólares y bolívares | Foto: Kemberlyn Talero Un carro de perros calientes asegura que cobran un dólar pero el precio es moneda nacional es de 6 bolívares | Foto: Kemberlyn Talero

Kemberlyn TaleroEconomía

Kemberlyn TaleroEconomía