España | OKDIARIO vota 4 veces en el referéndum ‘fake’ contra el Rey al que los españoles dan la espalda

El referéndum ‘fake’ en contra del Rey se celebra este sábado y OKDIARIO ha sido testigo de como los españoles le han dado la espalda. La participación ha sido muy escasa y, como ha comprobado este periódico, las garantías eran nulas. Se podía votar todas las veces que uno quisiera en diferentes mesas o en la misma, ya que no se pedía ni el DNI.

OKDIARIO ha votado hasta cuatro veces. El vídeo que acompaña a esta información da buena prueba de que se han depositado varias papeletas de la misma persona a las 10:57, a las 11:26, a las 11:42 y a las 12:55 en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid.

Únicamente en la mesa se requería el código postal, el tramo de edad del votante (de 20 a 30 años, por ejemplo) y el sexo. «Sólo lo pedimos a efectos estadísticos», comenta un hombre que peina canas ante las preguntas del votante. En la mesa de picnic y bajo la sombrilla o carpa a veces estaba una persona y en otras ocasiones hasta tres o cuatro.

Lo que se promocionaba como el referéndum que iba a ser la piedra de toque «para decir adiós a la Monarquía» se ha quedado en una mera ensoñación, como fue la consulta por la independencia de Cataluña según el Tribunal Supremo. La inmensa mayoría de las personas que pasaban junto a las urnas no participaba. Únicamente gente muy politizada y de edad muy avanzada conocía de la existencia de esta actividad. «Salud y república», no se dejaba de escuchar entre jubilados que llevaban la bandera tricolor en la ropa.

Las urnas, que eran de materiales variados como cartón, plástico o metacrilato, han recogido una escasa cantidad de votos. Se han colocado por todo el país, pero no tantas como electorales. Como ha observado este diario, sólo se han depositado unas decenas de votos en ellas y la mayor parte de los votantes son de edad muy avanzada. Al ver la hoja de datos se podía observar como todos los votos estaban en la franja de 60 años en adelante.

Una de las mesas de votación propiedad de Podemos.

Por otra parte, llama la atención que la Guardia Civil no ha puesto problemas a los impulsores de las mesas de votación. Únicamente pedían el permiso para colocar una mesa informativa. El Ministerio de Fernando Grande-Marlaska y la Delegación del Gobierno de Mercedes González, ambos del PSOE, han consentido así la colocación de estos elementos en la vía pública como si de una recogida de firmas se tratara. No obstante, al no pedir el DNI, la validez de los resultados es nula.

La gente que ha expresado su opinión se encontraba dividida. Frente a una inmensa mayoría que no ve sentido a esta consulta no oficial, una minoría pide que se deje votar a los españoles en referéndum sobre la forma de Estado y de Gobierno.

«Es una chorrada. No tiene ningún sentido. Yo no voy a votar. Me voy ahora a tomar unas cervezas», expresa un joven. Del mismo modo, otra chica indica: «Yo soy monárquica siempre. No sé de qué va este referéndum». Por otra parte, otro hombre interrogado dice: «Yo estoy a favor de consultar a la gente, pero se tiene que hacer con seguridad. No sabía que se podía votar varias veces. Por eso yo no voy a hacerlo».