jóvenes venezolanos trabajan solo para comer

La crisis alimentaria en Venezuela está lejos de ser parte del pasado, así lo han manifestado jóvenes de distintos estados del país en exclusiva para Noticias Todos Ahora. El alto costo de la alimentación es el problema principal que enfrentan los jóvenes, a pesar de invertir prácticamente todo su salario en comida, hay productos de la cesta básica a los que no pueden acceder por su alto costo, lo que impide llevar una alimentación correcta.

En los niños, la historia no es diferente. Según datos del Sistema de Alerta, Monitoreo y Atención en Nutrición y Salud (Saman), de Cáritas de Venezuela, hay altos niveles de desnutrición aguda y de retraso del crecimiento en niños y niñas.

Según el informe de la organización, en los niños de hasta dos años registraron que «casi el 40 % tienen desnutrición aguda moderada o severa». Cabe destacar que esta condición es casi irreversible a lo largo de la vida.

Muchos de los jóvenes entre 18 y 25 años que se encuentran laboralmente activos, tienen hijos, lo que agudiza el problema de la alimentación en ambos sectores de la población.

Jóvenes hablaron sobre la crisis alimentaria

En el estado Lara, Norbelys Mendoza aseguró que ha dejado de consumir varios alimentos por su alto costo. «La leche, las carnes rojas, los cereales y el pollo», es parte de lo que no consume con frecuencia. Mientras que Emma Rodríguez, en el estado Bolívar, declaró que ha dejado de consumir «frutas en general».

Rodríguez también aseguró que para tener una alimentación balanceada «se gasta más de lo que se gana».

Cabe destacar que en el país se continúa haciendo entrega de la caja del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP). Sin embargo, los jóvenes están de acuerdo en que estas no cumplen con los requerimientos nutricionales necesarios. «Las cosas que llegan no son de muy buena calidad», dijo Norbelys Mendoza. Lo mismo opinó Emma Rodríguez: «Si hay cosas que alimentan, pero no son de tan buena calidad».

Una de las entrevistadas en el estado Nueva Esparta agregó que las cajas Clap llegan con retraso de «hasta siete meses», en esta entidad.

Entre 30 y 100 dólares para comer

La joven Anyirelbys Gonzalez, de 24 años de edad, aseguró que se necesitan «mínimo 100 dólares para poder hacer un buen mercado». Esto, apuntó, sería de forma quincenal o semanal. González vive en el estado Nueva Esparta y mencionó que el monto depende de la cantidad de personas que viven en una misma casa.

En Bolívar, el joven Daniel Bermúdez, comentó que se necesita invertir más de 30 dólares semanales para poder cumplir con una alimentación balanceada.

Buscan alternativas

La joven Isabel Villaroel, del estado Sucre, explicó que en su casa buscan alternativas para tratar de consumir proteínas y las calorías necesarias para el cuerpo. «Tratamos de buscar esos alimentos que podrían darnos la misma carga proteica. Cuando no hay carne se consumen los vegetales», dijo.

Sobre la cantidad de dinero explicó que es variables, ya que en su casa «dependen del diario» y «tratan siempre de economizar». «A veces 20 dólares hay que hacerlos rendir para la alimentación de toda la semana», agregó.

César Ramírez, en el estado Táchira, expresó que trata de consumir suplementos multivitamínicos para sustituir la falta de carnes. Destacó que siempre busca productos que contengan proteínas concentradas.

En Venezuela los jóvenes se han visto en la obligación de trabajar, incluso priorizando el ingreso monetario y no la educación. A pesar de todos esos esfuerzos, muchos coinciden en que no es posible mantener la alimentación balanceada. Alimentos como frutas, vegetales, carnes, pollo y lácteos se han reducido en sus dietas en gran medida. La queja principal es el alto costo de la alimentación, en comparación con los bajos salarios que perciben.

