Miranda l Tribunal otorga libertad a docente detenida por pelea de estudiantes

1397746

Los Teques.- La educadora Marisol Milagro Garrido, directora de la Unidad Educativa Nacional Ezequiel Zamora, ubicada en el municipio Urdaneta del estado Miranda, fue dejada en libertad por el Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal, extensión Valles del Tuy, el jueves 12 de mayo.

La docente estuvo detenida en la sede de la Policía del estado Miranda en Cúa, desde la noche del lunes 9 de mayo, luego de una pelea entre tres estudiantes. Estaba a la orden de la Fiscalía 22 del Ministerio Público.

El Pitazo conoció de fuentes policiales que la educadora fue imputada por incurrir presuntamente en el delito de omisión de denuncia, previsto en el artículo 275 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna).

La audiencia se celebró en el Circuito Judicial Penal, el 12 de mayo l Foto: Archivo

Este artículo refiere: Quien estando obligado u obligada por ley a denunciar un hecho del que haya sido víctima un niño, niña o adolescente, no lo hiciere inmediatamente, será penado o penada con prisión de tres meses a un año. En la boleta de excarcelación, número 098/2022, también se menciona el artículo 217 de la misma ley.

¿Qué ocurrió?

La disputa entre las estudiantes ocurrió en una cancha deportiva, el 29 de abril, fuera de la institución, según explicó la profesora Garrido, a través de un audio que se difundió antes de quedar en libertad.

“Luego de ese incidente, una profesora llevó a las niñas hasta la dirección y cité a sus representantes el miércoles 3 de mayo; sin embargo, faltó uno de los convocados y se pospuso el encuentro para el viernes”, señaló la educadora.

El día de la reunión, con presencia de funcionarios de la Policía del estado Miranda, Garrido conversó con los presentes sobre el acoso escolar y puso como tarea a las estudiantes -dos de 13 años y una de 14- realizar una labor social y dictar una charla sobre la violencia estudiantil.

“Los padres estuvieron de acuerdo; sin embargo, el lunes 9, el policía que estaba en la reunión me dijo que los convocara de nuevo, porque debían presentarse en el Consejo Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Cmpnna) y así lo hice. Aunque no asistieron todos, se levantaron las actas, una vez que las implicadas declararon ante los consejeros», explicó.

Garrido indicó que luego el policía le dijo que lo acompañara hasta la sede de ese organismo y, una vez en esta dependencia, le notificaron que estaba detenida y que buscara un abogado.

“Nunca me explicaron de qué me acusaban. Pasé la noche sentada, porque me negué a meterme en los calabozos. Allí no hay agua, no hay cómo hacer necesidades, no hay nada”, contó el 10 de mayo.

Al día siguiente, Garrido fue llevada a los tribunales; sin embargo, la audiencia se suspendió. Finalmente, se celebró el 12 de mayo. Un funcionario policial informó a El Pitazo que en el acto se le informó a la educadora que debió notificar lo ocurrido con prontitud ante el Cmpnna.

Compañeros de Garrido calificaron su detención de injusta, a través de la etiqueta #libertadparaMarisolYa que circuló por redes. Tras la decisión del tribunal, el profesor Juan Lara se preguntó en su cuenta de Facebook: ¿Cómo queda física, mental y psicológicamente? ¿Quién le repone a su vida los tres días en cautiverio injusto?

Rosanna BattistelliVista_1

Rosanna BattistelliVista_1