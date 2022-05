Perú | Aldo Miyashiro vuelve a “La banda del Chino” tras escandaloso ‘ampay’

Aldo Miyashiro regresó a la conducción del espacio de América Televisión luego de ausentarse tras ‘ampay’ con exreportera de su programa, Fiorella Retiz.

Luego de varias semanas de ausencia, Aldo Miyashiro regresó a la conducción de “La banda del Chino” tras ser ‘ampayado’ por las cámaras de Magaly Medina besando a su exreportera Fiorella Retiz, hecho que le costó el fin de su matrimonio con la actriz Érika Villalobos. El conductor no evitó hablar sobre los últimos acontecimientos de su vida y aclaró que se encuentra trabajando para recomponer su familia. “Estoy intentando reparar el daño que le he cometido a mi familia, y es lo que voy a seguir haciendo mientras tenga vida, pero tengo que trabajar y tengo que salir a la calle a trabajar como cualquiera de ustedes” comentó ante cámaras.

Del mismo modo el conductor agradeció a su equipo por apoyarlo durante todo el tiempo que estuvo alejado del programa y recalcó que iba a ser la última vez que hablará sobre el ‘ampay’. “Muchas gracias a todo el equipo y a toda la gente que me ha escrito y que no le he podido contestar. Les agradezco muchísimo, es la última vez que voy a hablar sobre este episodio tan doloroso para mi familia y espero que lo sepan entender” acotó.

Fiorella Retiz dará su versión

Las cámaras del programa “Amor y Fuego” abordaron a la periodista Fiorella Retiz, quien dejó abierta la posibilidad de contar su versión de la historia cuando termine el tratamiento que está llevando “Cuando termine todo esto lo que estoy pasando, quizá sí me pueda sentar a contar cosas. Siempre es la mujer la que sale más afectada. (…) Seguro, cuando quiera hacerlo (declarar), me comunicaré con ustedes o con quienes me quieran escuchar”, comentó.

Recordemos que la única persona que ha salido a dar su versión de los hechos es el conductor Aldo Miyashiro, mientras que Erika Villalobos ha optado por no tocar el tema a profundidad y solo hablar de sus próximos proyectos actorales, así como de su estado anímico.