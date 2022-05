propuesta de ventas de empresas públicas representa una derrota al socialismo

1397077

Caracas.- El economista y profesor universitario, José Guerra, reaccionó a las declaraciones del mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien anunció que las empresas públicas ofertarán sus acciones en la bolsa de valores. Pues, a juicio de Guerra, todas las empresas del Estado están quebradas.

«La propuesta representa una derrota y el funeral del socialismo del siglo XXI como lo había concebido Chávez con la estatización de la economía. Todas las empresas del Estado están quebradas», dijo Guerra en su cuenta de Twitter, este jueves, 12 de mayo.

El economista agregó que ningún empresario querrá invertir en alguna empresa del Estado, pues no se le garantizará seguridad. «Quién o quiénes van a poner su capital con una participación minoritaria para que las empresas las sigan manejando quienes las quebraron? Algunas de esas empresas están en litigio porque no pagaron a sus dueños. No luce viable», agregó.

Hilo sobre la venta parcial de empresas del Estado. La propuesta representa una derrota y el funeral del socialismo del siglo XXI como lo había concebido Chávez con la estatización de la economía. Todas las empresas del Estado están quebradas (1) https://t.co/M82Zs1Aq9h — Jose Guerra (@JoseAGuerra) May 12, 2022

Guerra cuestionó que desde hace más de 10 años no se conoce el estado financiero de las empresas publicas «De esas empresas no se conoce nada. No publican sus estados financieros desde hace más de 10 años. En cualquier caso la mejor política es un proceso de reprivatización total, ordenado y transparente asegurando una participación a los trabajadores», finalizó.

El pasado miércoles, 11 de mayo, Nicolás Maduro manifestó: «Necesitamos capital para el desarrollo de las empresas públicas; a partir del lunes se va a empezar a concretar la orden que di el año pasado».

Diego TorrealbaVista_1

Diego TorrealbaVista_1