▷ Chile confirma asistencia a la Cumbre de las Américas #15May

Antonia Urrejola, Canciller de Chile informó que el presidente de ese país, Gabriel Boric, asistirá a la Cumbre de las Américas que se realizará en Los Ángeles, Estados Unidos, entre el 6 y el 10 de junio de este año.

En entrevista con el diario La Tercera, Urrejola aclaró que Chile no está supeditado su presencia a la no exclusión de estos países, a diferencia de México, Bolivia y algunos países del Caribe, reseñó el portal digital Monitoreamos.

“Nosotros estamos haciendo las gestiones para que sea lo más amplio posible, pero estamos trabajando en la agenda del Presidente, tanto en el ámbito de la cumbre como también en la agenda bilateral. No hemos supeditado la participación a este tema”, precisó la funcionaria chilena.

La canciller dijo que han transmitido que esperan que esta sea “una cumbre lo más amplia posible” porque “independientemente de las diferencias e incluso de las condenas que puedan existir en materia de derechos humanos respecto de algunos gobiernos, creemos que pospandemia y con crisis económica, es un momento también de tener un espacio de diálogo más allá de las diferencias”.

Asimismo, Urrejola consideró que la cumbre pierde fuerza si se excluye a Venezuela, Cuba y Nicaragua.

“Los últimos años demuestran que la exclusión no ha dado resultados en materia de derechos humanos en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Entonces, hay que cambiar la receta. ¿Cuál es? Exactamente no sé. Claramente la exclusión, el dejar de dialogar, no ha producido ningún resultado y aquí yo lo digo, incluso con autoridad personal, en mi relación con Nicaragua siendo yo en su momento relatora donde se cortó el puente en la relación con el gobierno. Al final del día, las posibilidades de dialogar e incidir se pierden cuando no hay puente”, afirmó la ministra de Exteriores chilena.

