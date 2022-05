Un buen bizcocho casero es una delicia, uno de esos dulces que suele gustar a todo el mundo y que se elabora de forma muy sencilla en casa. Además los ingredientes que lleva son habituales en las cocinas y económicos y siempre se prestan a diversas variaciones incluyendo algún ingrediente con un sabor o aroma marcado, como en este caso.

Este bizcocho de limón y yogur con Thermomix queda muy esponjoso y delicioso gracias al sabor y aroma que aporta el utilizar limón natural para elaborarlo. Verás que usamos tanto la piel como el zumo del limón y que la masa se prepara en un momento gracias a este robot.

Debajo de la receta conocerás las pautas para conservarlo de la mejor forma posible y también variaciones en cuanto al tipo de molde o si quieres coronar el bizcocho con una fantástica crema de queso casera con un toque refrescante.

Seguro que te encanta nuestra sección de bizcochos en la que encontrarás otros elaborados con Thermomix como el súper clásico bizcocho de yogur con Thermomix, el más sencillo y esponjoso, el bizcocho de chocolate con Thermomix, el más fácil y rico , el bizcocho de naranja con Thermomix, muy fácil y sabroso o el bizcocho de zanahoria con Thermomix, aromático y jugoso.

Y aunque no se considere un bizcocho en sí mismo, se parece muchísimo y está increíble así que no te quedes sin preparar el mejor brownie con Thermomix, con nueces y húmedo, ¡delicioso! También tiene una base de bizcocho esta fantástica tarta de manzana con Thermomix, jugosa y fácil.

Ingredientes para hacer bizcocho de limón y yogur con Thermomix, muy esponjoso (molde rectangular de 23 x 13 cm o redondo de 23 cm):

1 yogur natural (de 125 gr). También puedes utilizar yogur de limón, aunque yo prefiero introducir el sabor a limón con un limón entero.

1 limón y su zumo.

3 huevos.

225 gr de harina.

240 gr de azúcar.

120 gr de aceite. Yo suelo añadir mitad de oliva y mitad de semillas o de girasol, para que no se note en exceso el sabor del aceite. También puedes probar con un aceite de oliva de sabor suave.

1 sobre de levadura en polvo o polvos de hornear (16 gr).

Mantequilla para untar el molde.

Preparación, cómo hacer la receta de bizcocho de limón y yogur con Thermomix, muy esponjoso:

Comienza precalentando el horno a 180ºC con calor arriba y abajo y ventilador ya que la masa del bizcocho se prepara en pocos minutos y así ya tienes listo el horno cuando hayas terminado de mezclar los ingredientes. Lava bien el limón con agua, sécalo y con un pelapatatas córtale la piel sin profundizar mucho para no coger la parte blanca de dentro ya que aporta un sabor amargo. Pon en el vaso de la Thermomix el azúcar junto con la piel del limón y tritura 10 segundos a velocidad 10. Añade los huevos, baja un poco el azúcar de las paredes con ayuda de la espátula y mezcla 30 segundos a velocidad 3. Exprime el limón, que si tiene un tamaño medio obtendrás alrededor de 50 ml. Retírale las posibles pepitas que pueda tener. Añade el yogur, el aceite, el zumo de limón, la harina y la levadura química y mezcla durante 1 minuto a velocidad 5. Unta tu molde con mantequilla o bien fórralo con papel vegetal. En los moldes desmontables yo suelo optar por colocar papel en la base del molde, abriéndolo y pillando el papel con el propio molde, y unto las paredes con un poco de mantequilla utilizando mis propios dedos o una brocha de cocina. Vierte la mezcla en el molde y colócalo en el horno a una altura media. Hornéalo durante unos 40-45 minutos y si ves que se está dorando demasiado por la zona superior puedes cubrirlo con papel de aluminio para evitar que se dore en exceso o incluso se queme. Haz la prueba del palillo para comprobar si está listo: pincha con un palillo el bizcocho, y si sale sin restos pegados es que está listo, pero si no es así déjalo horneándose unos minutos más y vuelve a hacer la comprobación. Cuando esté listo sácalo del horno y déjalo reposar 5 minutos dentro del molde. A continuación desmolda el bizcocho de limón y deja que se termine de enfriar.

Tiempo: 1 hora y 15 minutos

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Espera a que se enfríe completamente el bizcocho y ya puedes cortarlo en porciones y degustarlo. Para conservarlo lo mejor es dejarlo en un recipiente cerrado a temperatura ambiente (si hace calor mejor déjalo en la nevera) durante 3-4 días o incluso alguno más y también puedes congelarlo.

Disfruta de un bizcocho con un delicioso y potente sabor a limón natural, sin añadidos ni aromas artificiales. Si a eso le añades lo apetecible que resulta su textura esponjosa hacen que sea el bizcocho ideal para desayunos y meriendas, sin duda de auténtico… ¡escándalo!

Variantes de la receta de bizcocho de limón y yogur con Thermomix, muy esponjoso:

Si te gusta el toque del limón pero te apetece cambiar puedes utilizar lima, en este caso lo ideal es usar 2 limas porque su sabor es más suave que el limón y así se notará, con seguirás un bizcocho con un toque refrescante fantástico.

Si quieres cubrirlo por encima para darle un toque más especial te animo a que cojas la idea de estos bizcochitos de limón jugosos con crema de queso mascarpone y lima y le pongas esa crema y decoración a este bizcocho, ¡queda espectacular!

Consejos:

El molde a utilizar puede ser de la medida que prefieras pero siempre teniendo en cuenta que si es pequeño el bizcocho quedará más grueso y necesitará más tiempo de horno que si es más grande y por tanto en menos tiempo estará listo. Yo en ocasiones he horneado este bizcocho en molde rectangular de 30 cm de largo y en tan solo 30 minutos lo he tenido listo. De todas formas y como siempre si tienes dudas haz la prueba del palillo para comprobar si está listo y si no lo está pero se está dorando demasiado por arriba tápalo con papel de aluminio.