FOTOS / Vecinos denuncian invasión masiva de oficinas en Hotel Anauco Suites y Parque Central

Vecinos denuncian invasión masiva de oficinas en el Hotel Anauco Suites y otras zonas de Parque Central

Vecinos de Parque Central revelaron como en los últimos meses sufren una oleada de invasiones a inmuebles comerciales en varias partes del conjunto urbanístico resaltando la escenificada en el nivel dos del Hotel Anauco Suites donde al menos 20 oficinas fueron tomadas por la fuerza y convertidas en viviendas improvisadas por parte de colectivos. Asimismo los activistas vecinales denunciaron como continua la extorsión hacia propietarios por parte de invasores en Caracas, llegando a exigir hasta 7 mil dólares para desalojar un apartamento.

Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente Norte Caracas, explicó que invasores han tomado cientos de espacios del complejo urbanístico Parque Central, todo bajo la mirada cómplice de Corpocapital. “Por ejemplo en el conocido Hotel Anauco Suites colectivos tomaron a la fuerza durante los últimos meses unas 20 oficinas, convirtiéndolas posteriormente en viviendas, ante las exigencias de desalojo por parte de los dueños ellos se niegan amparándose en un supuesto consejo comunal y que cuentan con el respaldo del PSUV”, indicó.

Rojas recalcó que estos no son casos aislados sino un modus operandi común en los espacios de Parque Central, donde aprovechando la pandemia muchas de las oficinas se encontraban vacías los invasores forzaron las cerraduras y se instalaron a vivir allí trayendo consigo mujeres y niños como escudos. “En muchas ocasiones la presión de propietarios y vecinos ha logrado algunos desalojos pero esta situación se ha convertido en un virus dentro de todo el complejo urbanístico. Generando destrucción de las instalaciones y más aún focos de inseguridad”.

El luchador social señaló que ante esta oleada de invasiones las autoridades como Corpocapital quien administra Parque Central o el mismo Ministerio Público el cual tiene dependencias allí no se han pronunciado al respecto, desatando con esto un clima de anarquía e impunidad donde los dueños de locales se encuentran totalmente desasistidos. “Nahúm Fernández como jefe de Gobierno de Distrito Capital es cómplice por omisión de este delito, ya que muchos de los invasores dicen contar con su apoyo y este no lo desmiente. Sin dejar de lado al fiscal Tarek William Saab que teniendo varios despachos en el complejo aún no ha imputado a ninguno de los invasores, cuando incluso varios de sus trabajadores terminan siendo robados por los tomistas. Hay una completa impunidad a pesar de las protestas constantes de propietarios y vecinos”, indicó.

Concluyó declarando que no solo es Parque Central sino el fenómeno de las invasiones, donde tomistas por la fuerza o inquilinos en condición de invasión han decidido quedarse con propiedades dejando a caraqueños con todo su patrimonio perdido. “Vemos un caso donde la propietaria de un apartamento en las residencias Larsi esquina Desamparados La Candelaria, tiene su apartamento invadido desde 2019 y la persona que lo tomó le pide $7000 para devolvérselo, ha denunciado en todos lados y nadie la escucha”.

Propietarios totalmente indefensos

Por su parte Coromoto Jiménez, propietaria de una oficina invadida en el Hotel Anauco Suites de Parque Central, relató cómo aprovechando la pandemia el inquilino quien dejó de pagar durante meses decidió aliarse con otros invasores y tomar por la fuerza todo el nivel dos de oficina del reconocido hotel, colocando una reja y convirtiendo los locales en viviendas. “Ya los dueños ni siquiera tenemos acceso al pasillo donde están nuestros inmuebles porque colocaron una reja, ese es un sitio comercial no residencial pero igual los invasores tienen mujeres y niños en condiciones inhumanas allí. He reclamado a Corpocapital y no hay ningún tipo de respuesta”, afirmó.

Yajaira Acosta, dueña del apartamento en las Residencias Larsi, confesó entre lágrimas como por un gesto de buena fe dos hombres decidieron quedarse con su casa luego que en 2018 se le muriera un familiar, estos vecinos le dijeran para cuidarle su casa un tiempo pero aprovecharon para tomarla a la fuerza subarrendado los cuarto en dólares. “Yo he denunciado en todas partes y no he recibido una respuesta contundente para la restitución de mi derecho a la propiedad, el invasor llegó a decirme que si le doy 7 mil dólares me devuelve mi casa. Esto es una extorsión y tiene pena de cárcel”.

Para cerrar Asley Meyer, dueña de dos edificaciones en el callejón La Brisas parroquia San José, contó cómo la propiedad de su familia desde 2012 se encuentra invadida por unas 15 familias, las cuales sin ningún tipo de contrato tomaron a la fuerza las edificaciones. “Mis hermanos y yo estamos desesperados, vemos la casa donde nos criamos desmoronarse al ser tomada por más de 60 personas. En ningún momento ellos tuvieron contrato con nosotros, se fueron metiendo aprovechando que el inmueble se encontraba desocupado” sentenció.