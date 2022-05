Lester Nava lanza segundo disco

El músico y compositor venezolano de Rock, Lester Nava presenta su tercera producción discográfica el álbum homónimo este año 2022; de su propuesta musical que comenzó con el primer álbum “A La Carretera” (2016) y el EP “Oscuridad” (2019).

Sobre el nuevo disco, Lester comenta, “Fue grabado en un periodo de dos años y trabajado en distintos estudios de grabación. El mismo cuenta con 10 canciones originales escritas y compuestas por mi persona contando con la participación de varios músicos invitados, entre ellos están: Alexander Marín, Carlos Pérez, Germin Paredes y Darwin Lubo que también hace parte en la producción general del álbum”.

Fue grabado y producido por Lester Nava (Voz, Bajo, Guitarra Rítmica, Guitarra Acústica) radicado en la ciudad de Cabimas, Venezuela; y el venezolano Darwin Lubo (Batería), quien a su vez se encargó de la mezcla y masterización en DLab Studios de Ciudad de México, México.

“La inspiración siempre es por las cosas que me pasan alrededor. El disco lo vengo haciendo desde el 2019 pero todas las circunstancias que hemos pasado desde ese año para acá me han dado muchas razones para posponer su lanzamiento y también para inspirarme sobre las cosas que me han pasado en ese tiempo”, comentó Lester Nava oriundo de la ciudad de Cabimas sobre la inspiración para escribir las letras del nuevo disco.

El lanzamiento viene acompañado de un vídeo del single “Fuera Dolor” grabado en los espacios abiertos del Festival Estéreo Picnic realizado en la ciudad de Bogotá, Colombia este año 2022; bajo la dirección de Lester Nava y la producción de Isbenia Mejías y Nava. Cabe destacar que este tema cuenta con un músico invitado, Germin Paredes, en las guitarras.

El vídeo de “Fuera Dolor” lo pueden disfrutar a través de este enlace: https://youtu.be/d5zrEFlxw7g

En el año 2019 Lester Nava lanzó el primer single y vídeo “Así Es El Rock”, seguido de los singles “La Chica Voladora” (2021) y “Así Es Vivir Junto A Ti” (2021). Los pueden disfrutar respectivamente en estos enlaces:

“Así Es El Rock” – https://youtu.be/BBl-P3-Rua0

“La Chica Voladora” – https://youtu.be/ZNwO8KJNPx0

“Así Es Vivir Junto A Ti” – https://youtu.be/QTtSO9gpdOQ



Tracklist de “Lester Nava”

– Así Es El Rock

– La Vida Que Soñé

– La Chica Voladora

– Fuera Dolor

– Así Es Vivir Junto A Ti

– Un Café Y Yo.

– Realidad

– Cabimas

– Nada Es Igual

– Suspiro

Prensa Cresta Metálica